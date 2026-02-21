Amigos de Eric Dane lanzan campaña tras su muerte: buscan recaudar $250.000 para sus hijas

La iniciativa en línea busca respaldo económico para Billie y Georgia tras el fallecimiento del actor a los 53 años.

Los amigos de Eric Dane, recordado por su papel en Grey’s Anatomy, impulsaron una campaña en línea para apoyar a sus hijas tras el fallecimiento del actor a los 53 años por esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La meta es recaudar $250.000 para cubrir necesidades futuras y gastos médicos pendientes.

La iniciativa se publicó en la plataforma GoFundMe. El creador de Euphoria, Sam Levinson, figura como el principal donante con un aporte de $27.000.

La campaña tiene como objetivo respaldar a Billie, de 15 años, y Georgia, de 13, además de colaborar con obligaciones médicas tras la muerte del actor. En la descripción se indicó que su exesposa Rebecca y sus hijas eran el centro de su vida.

Eric Dane murió a los 53 años por ELA. Su esposa y sus hijas adolescentes afrontaron el proceso con honestidad y apoyo profesional, mientras la familia pidió privacidad. (JASON KEMPIN/Getty Images via AFP)

El texto también señaló que, tras recibir el diagnóstico, Dane asumió un papel activo como vocero de la comunidad con ELA y promovió la concienciación pública sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Pese al deterioro de su salud, mantuvo su compromiso con otras personas afectadas.

Según la página, la enfermedad avanzó con mayor rapidez de la prevista. Por esa razón, su círculo cercano organizó la colecta para ofrecer estabilidad económica a las menores en el corto y mediano plazo.

Su muerte se confirmó diez meses después de que hiciera público el diagnóstico de ELA, condición progresiva y fatal que destruye neuronas motoras, genera debilidad muscular, parálisis y pérdida de funciones vitales.

Un día después de su fallecimiento, Netflix lanzó una entrevista póstuma grabada en noviembre de 2025 para la serie Famous Last Words. En el material, el actor envió un mensaje a sus hijas en el que las instó a luchar con dignidad ante cualquier desafío y a no rendirse.

Eric Dane conoció a Rebecca en 2003 y se casaron en Las Vegas menos de un año después. La pareja se separó en 2018, pero el proceso de divorcio no se formalizó.

En abril de 2025, tras el diagnóstico, Rebecca solicitó archivar el proceso de separación. Asumió el liderazgo en los cuidados médicos de Dane y mantuvo la organización de la rutina familiar hasta el fallecimiento del actor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.