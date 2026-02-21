Viva

Amigos de Eric Dane lanzan campaña tras su muerte: buscan recaudar $250.000 para sus hijas

Tras la muerte de Eric Dane por esclerosis lateral amiotrófica, sus amigos impulsan una colecta para respaldar a sus hijas adolescentes

Por O Globo / Brasil / GDA
La iniciativa en línea busca respaldo económico para Billie y Georgia tras el fallecimiento del actor a los 53 años. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







