Amanda Seyfried se negó a disculparse por lo que dijo sobre Charlie Kirk

Amanda Seyfried no se retractó de sus críticas a Charlie Kirk y reafirmó su derecho a opinar.

La actriz Amanda Seyfried, de 40 años, afirmó que no ofrecerá disculpas por su comentario sobre el activista conservador Charlie Kirk, fallecido el 10 de setiembre de 2025 tras un ataque con arma de fuego en una universidad de Utah. Pocos días después del hecho, Seyfried lo calificó como “detestable” en una publicación en Instagram.

En una reciente entrevista con el sitio Who What Wear, la actriz reiteró su posición. Respondió que no pensó en disculparse por su declaración, pues consideró que se basó en hechos verificables y que tiene derecho a expresar su opinión. Subrayó que se trató de un comentario sobre imágenes y citas reales.

Este pronunciamiento ocurre mientras Seyfried realiza campaña por una posible nominación al Oscar 2026 por su actuación en el musical de época El testamento de Ann Lee, dirigido por Mona Fastvold. La cinta se inspiró en la vida de Ann Lee (1736-1784), fundadora de la secta religiosa conocida como los shakers.

La actriz recibió una ovación de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia de 2025, tras la presentación del filme. Aún no se ha definido la fecha de estreno de la película en Costa Rica.

En años recientes, expresiones públicas de figuras del entretenimiento han influido en las decisiones de los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Uno de los ejemplos más recientes fue el caso de Karla Sofía Gascón, cuyas declaraciones en redes sociales perjudicaron la candidatura del musical Emilia Pérez (2024) en la ceremonia de 2025.

Amanda Seyfried ha protagonizado películas como Mean Girls (2004), Mamma Mia! (2008) y Mank (2021), además de participar en las series Veronica Mars y The Dropout. Está casada con el actor y guionista Thomas Sadoski, con quien tiene dos hijos: Nina, de 8 años, y Thomas, de 5.

