Alejandra Guzmán sufre aparatoso accidente: esto fue lo que pasó

Alejandra Guzmán sufrió un delicado incidente. Un allegado explicó cuál es su estado de salud.

Alejandra Guzmán volvió a preocupar a sus seguidores tras sufrir una nueva caída en su casa, un incidente que le provocó una lesión en la cadera, zona donde tiene prótesis de titanio desde hace varios años.

Aunque el susto fue grande, su padre, el también cantante Enrique Guzmán, aseguró que la situación está bajo control y que la llamada “reina del rock” se encuentra fuera de peligro.

Según relató Enrique a medios mexicanos, el percance ocurrió cuando una de las mascotas de la cantante se le atravesó de imprevisto mientras caminaba en su hogar. “Se le atravesó el perro… y se cayó, y se pegó en la cadera”, comentó el artista.

La intérprete sufrió el golpe en una zona especialmente delicada para ella. “Las dos caderas que tiene son de titanio… eso le restiró un nervio de esa pierna”, explicó su papá en declaraciones retomadas por Amexi.

Detalló que, tras el accidente, la molestia principal está relacionada con un nervio, pero aclaró que “lo único que necesita es masaje” y que no fue necesaria una hospitalización de emergencia.

Agregó que la recuperación de su hija avanza de forma favorable y que el tratamiento se basa en reposo, terapias físicas y atención especializada para aliviar el dolor.

“Creo que ya está bien”, expresó al referirse al estado actual de la cantante, al tiempo que afirmó que ella sigue preparando su próxima gira.