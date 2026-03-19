Agenda cultural: Picnic sigue y el FIA toma La Sabana, pero la cartelera ofrece mucho más que eso

Planes para todos los gustos: conciertos, festivales, teatro, ferias y festejos populares llenan de arte y entretenimiento distintos rincones del país durante marzo.

En marzo, la oferta cultural y de entretenimiento en el Gran Área Metropolitana se reparte entre grandes festivales al aire libre, espectáculos masivos y propuestas más íntimas en salas y bares. Desde la música internacional de Picnic Festival Centroamérica hasta el regreso del Festival Internacional de las Artes a La Sabana, la agenda combina nombres internacionales de peso con talento local en distintos formatos y escenarios.

Sigue Picnic 2026

El Centro de Eventos Pedregal, en Belén, Heredia, será nuevamente el escenario del Picnic Festival Centroamérica 2026, en su segunda fecha, este sábado 21 de marzo.

La jornada arrancará desde las 12 m. d. con una variada oferta musical y gastronómica que promete repetir el ambiente vibrante que ha caracterizado al festival.

Este segundo día contará con un lineup de lujo, encabezado por Christina Aguilera, quien ofrecerá su primera presentación en Costa Rica. A ella se suman Christian Nodal, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Yan Block, Orishas, Juan Duque, Corina Smith, Tapón, Voodoo, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y Joi, entre muchos otros artistas latinoamericanos y locales.

El Centro de Eventos Pedregal se prepara para la segunda fecha de Picnic Festival Centroamérica 2026 el próximo sábado 21 de marzo. (Jorge Navarro para La Nación )

FIA arranca en La Sabana

El Parque Metropolitano La Sabana, en San José, será el epicentro del Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA) , que se celebrará del 20 al 29 de marzo, llenando la capital de música, danza, teatro y espectáculos para toda la familia.

Durante los diez días de festival, el público podrá disfrutar de una programación gratuita con presentaciones en distintas tarimas y zonas del parque.

Mau y Ricky traerán su pop urbano al escenario principal del FIA 2026, con un concierto gratuito el sábado 21 de marzo, a las 9 p. m., en el Parque Metropolitano La Sabana. (Archivo.)

El Mentalista llega a Costa Rica

El Teatro Auditorio Nacional del CCCC, en San José, será el escenario del espectáculo El Mentalista, este sábado 21 de marzo, a las 7 p. m.

El show estará a cargo de Michel Gallero, reconocido mentalista, mago e ilusionista venezolano, conocido internacionalmente por fusionar psicología, lenguaje corporal y magia en presentaciones interactivas que sorprenden al público.

Las entradas tienen precios entre $40,50 y $70,00, disponibles en eticket.cr.

El mentalista venezolano Michel Gallero llegará al Teatro Auditorio Nacional del CCCC con su espectáculo 'El Mentalista', un show interactivo que mezcla psicología, lenguaje corporal y magia en vivo. (Tomada de redes sociales)

Otras actividades

— Eduardo Aguirre en concierto Cortavenas: Con un repertorio de pop cargado de emociones y baladas íntimas pensadas para los amantes de las letras intensas. Lugar: Jazz Café. Fecha y hora: Viernes 20 de marzo, a las 8 p. m. Entradas: Por reserva en jazzcafecostarica.com.

— Vallenuestra – Tú tienes la llave de mi corazón: Noche de vallenato en manos de Vallenuestra, con un show ideal para cantar, bailar y dedicar, inspirado en los clásicos románticos del género colombiano. Lugar: Jazz Café. Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, a las 8 p. m. Entradas: Por reserva en jazzcafecostarica.com.

— Chepe se baña – Velada musical con propósito: Propuesta de pop con mensaje social, en una velada íntima que combina música y reflexión en torno a causas solidarias. Lugar: Jazz Café. Fecha y hora: Domingo 22 de marzo, a las 7:30 p. m. Entradas: Por reserva en jazzcafecostarica.com.

— Mardi Gras – Festival a la Francesa 2026: Festival cultural y gastronómico que trae a Curridabat el espíritu del Mardi Gras, con gastronomía francesa, talleres creativos, música en vivo, actividades deportivas y propuestas para toda la familia. Lugar: Centro Comercial Aleste, Curridabat. Fecha y hora: 21 y 22 de marzo, desde las 11 a. m. Entrada: Gratuita, actividad abierta al público.

— Conversatorio Compilados de Tikici@ Rock: Espacio de conversación sobre la historia y memoria del rock costarricense, con anécdotas, análisis y escucha guiada de compilados nacionales. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional, San José. Fecha y hora: Viernes 20 de marzo, de 2 p. m. a 4 p. m. Entradas: Actividad presencial y gratuita.

— Recital conmemorativo Día Internacional de la Poesía dedicado a El Salvador: Jornada literaria que reúne a poetas salvadoreños y del Grupo Literario Poiesis en un recital homenaje, con lectura de obra y reconocimiento a figuras clave de la poesía de El Salvador. Lugar: Benemérita Biblioteca Nacional, San José. Fecha y hora: Viernes 20 de marzo, de 4:30 p. m. a 6 p. m. Entrada: Gratuita.

— Tributo a Avenged Sevenfold & Bullet For My Valentine: Noche de metal con un poderoso tributo a Avenged Sevenfold y Bullet For My Valentine, que incluye además música original de Eris Devotion, banda que recientemente abrió para Rivers of Nihil. Lugar: Oasis, La Calle. Fecha y hora: Viernes 20 de marzo, en horario nocturno. Entradas: Entre ¢5.000 y ¢7.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Taller de Arteterapia – Maud Lewis: Taller vivencial de arteterapia inspirado en la obra de Maud Lewis, que combina conversación sobre su historia y legado con la creación de un pequeño cuadro en lienzo, en un ambiente de expresión y encuentro. Lugar: Arteterapia Costa Rica, Mosaik Residencial La Españolita, casa 82, Sabanilla de Montes de Oca. Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, de 3 p. m. a 5 p. m. Entradas: ¢15.000, disponibles en arteterapiacostarica.com.

— All About Rock: Concierto temático que recorre himnos del rock de los 80, 90 y 2000+ –desde Guns N’ Roses y Bon Jovi hasta Imagine Dragons y The Killers. Lugar: Music Factory, Plaza Veritas. Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, a las 8 p. m. Entradas: Entre ¢8.000 y ¢10.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Valle Nuestro: Tributo a Carlos Vives: Show en vivo dedicado a los grandes éxitos de Carlos Vives, con un repertorio festivo y bailable que celebra el vallenato y el pop colombiano. Lugar: Jazz Café. Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, a las 8 p. m. Entradas: ¢10.000 en preventa y ¢12.000 general, por reserva en jazzcafecostarica.com.

— La mujer y el esqueleto: Obra ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia 2025,que aborda con sensibilidad la violencia intrafamiliar, la salud mental y los lazos afectivos como refugio. Lugar: Teatro Vargas Calvo, San José. Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, de 8 p. m. a 10 p. m. Entradas: ¢8.000 general y ¢5.500 para estudiantes y adultos mayores. Boletos en teatronacional.go.cr.

— Tributo a Limp Bizkit + Nu Metal Hits: Noche para revivir el nu metal de los 2000, con el tributo a Limp Bizkit y éxitos de Korn, Mudvayne, Linkin Park, System of a Down y más. Lugar: Central Pub, London Room. Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, en horario nocturno. Entradas: ¢7.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Fiestas de Villarreal 2026: Tradicionales festejos populares de Villarreal de Santa Cruz, con montaderas de toros, ambiente sabanero, participación de varias haciendas locales y una gran competencia rústica de cierre. Lugar: Villarreal de Santa Cruz, Guanacaste. Fecha: Del 17 al 23 de marzo, en distintos horarios..

— XX Festival Cultural Villa: Festival que celebra veinte años de arte y cultura en Ciudad Colón, con conciertos, mascaradas, cimarronas, feria de artesanías, presentaciones de danza y actividades familiares. Lugar: Mercado Viejo de Ciudad Colón, Mora, San José. Fecha: Del 18 al 22 de marzo, en diversos horarios.

— Exposur 2026, Ciudad Neily: Feria regional que reúne exposición ganadera, tope nocturno, corridas de toros, juegos mecánicos, conciertos, opciones gastronómicas y concursos. Lugar: Campo Ferial de la ACGIZS, Ciudad Neily, Corredores, Puntarenas. Fecha: Del 20 al 30 de marzo, durante todo el día.

— Festejos Populares Puerto Viejo Wolaba 2026: Celebración caribeña con eventos taurinos, carruseles, ventas de comida típica, bares, música y actividades familiares, repartidas en varios fines de semana. Lugar: Puerto Viejo, Talamanca, Limón. Fecha: Del 20 de marzo al 6 de abril, en distintos horarios. Entradas: Actividad abierta, ideal para disfrutar en familia y con amigos.

— Expo Turrialba 2026: Fiesta local que combina tradición y solidaridad, con verano toreado, paseos a caballo, conciertos, gastronomía, actividades recreativas y caminata campo traviesa. Lugar: Paradero Turístico San Buenaventura, Turrialba, Cartago. Fecha: Del 20 al 30 de marzo, en diferentes horarios.

— Festival Nacional de la Piangua 2026: Festival gastronómico y cultural en Colorado de Abangares, con feria de emprendedores, conciertos, actividades deportivas, show infantil, concursos y elaboración del guacho de piangua más grande. Lugar: Colorado de Abangares, Guanacaste. Fecha: Del 20 al 22 de marzo, en distintos horarios.

— 1.° Festival Ranchero Colorado 2026: Competencia ranchera en el marco del Festival de la Piangua, con participantes acompañados por el Mariachi Colonial de Costa Rica y premios en efectivo para los tres primeros lugares. Lugar: Parque Municipal de Colorado, Abangares. Fecha: Domingo 22 de marzo en horario vespertino. Más información del evento al teléfono 8647-9509.

— Festejos Populares La Purruja 2026: Fiestas tradicionales en La Purruja de Garabito, con actividades populares y una gran cabalgata prevista para el domingo 22 de marzo, a la 1 p. m., desde Quebrada Amarilla. Lugar: La Purruja, Jacó, Garabito, Puntarenas. Fecha: Del 13 al 23 de marzo, en distintos horarios.

— Feria Taurina Puente de Piedra 2026: Feria con corridas de toros, zona de bares, cocina típica y carruseles. Lugar: Puente de Piedra, Grecia, Alajuela. Fecha: Del 13 al 23 de marzo, en diferentes horarios.

— Fiestas Río Seco de Santa Cruz 2026: Festejos populares que reúnen lo mejor de la cultura santacruceña en un ambiente festivo y familiar, con agenda por anunciar. Lugar: Río Seco, Santa Cruz, Guanacaste. Fecha: Del 26 al 30 de marzo, en distintos horarios.