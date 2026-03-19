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Agenda cultural: Picnic sigue y el FIA toma La Sabana, pero la cartelera ofrece mucho más que eso

A estas propuestas se suman espectáculos como ‘El Mentalista’, funciones de teatro, tributos musicales, talleres creativos, ferias gastronómicas y festejos populares

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Por Fátima Jiménez
Agenda cultural
Planes para todos los gustos: conciertos, festivales, teatro, ferias y festejos populares llenan de arte y entretenimiento distintos rincones del país durante marzo. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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