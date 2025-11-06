Viva

Agenda cultural: Costa Rica se llena de nostalgia al recordar ritmos del pasado y se pone las botas con el regional mexicano

Viva un fin de semana inolvidable con lo mejor de la música, el humor y el teatro

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Collage Agenda Cultural
La agenda cultural se enriquece con espectáculos nacionales e internacionales. Descubra cuáles se ajustan mejor a su estilo. (LN con imágenes suministradas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Agenda cultural
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.