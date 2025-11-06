Agenda cultural: Costa Rica se llena de nostalgia al recordar ritmos del pasado y se pone las botas con el regional mexicano

La agenda cultural se enriquece con espectáculos nacionales e internacionales. Descubra cuáles se ajustan mejor a su estilo.

El segundo fin de semana de noviembre se viste de fiesta y diversidad musical: las calles y escenarios se llenan de sonidos que despiertan recuerdos, celebran el presente y vibran con la energía de grandes artistas.

Desde el centro de San José hasta Pérez Zeledón, la nostalgia de los éxitos de décadas pasadas se mezcla con el ritmo poderoso del regional mexicano, en una agenda cultural diseñada para que cada quien encuentre su mejor plan, ya sea en familia, con amigos, o disfrutando en solitario.

Carin León llega a Costa Rica con su Boca Chueca Tour 2025

El reconocido cantante de regional mexicano, Carin León, se presentará en el Estadio Nacional este viernes 7 de noviembre a las 7 p. m., en un esperado concierto que promete una noche de emociones, música y energía en vivo.

Las entradas están casi agotadas y pueden adquirirse a través de eticket.cr. Como parte de su aclamada gira internacional Boca Chueca Tour 2025, el artista ofrecerá un repaso por sus grandes éxitos y nuevas interpretaciones que han consolidado su carrera en la escena musical latinoamericana.

El evento es exclusivo para mayores de 18 años y se perfila como una de las presentaciones más destacadas del año en Costa Rica, reuniendo a miles de fanáticos que celebrarán junto a León su inconfundible estilo y autenticidad sobre el escenario.

El reconocido cantante de regional mexicano, Carin León, se presentará en el Estadio Nacional. (Archivo)

Vuelva a la adolescencia en el Jazz Café

Musart Live Show presenta Después del Cole - Edición 2000s, un evento que transporta al público a la mítica era de los años 2000 con las mejores bandas tributo a íconos como Evanescence, My Chemical Romance, Simple Plan, The Killers, Avril Lavigne, Coldplay, U2, Britney Spears, Rihanna y Christina Aguilera.

El concierto se realizará este domingo 9 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el Jazz Café Escazú, con entradas a la venta en Tiquetbox.app y precios por tiers desde ¢7.500 hasta ¢9.500.

La noche promete nostalgia, energía y los hits que marcaron una generación, en un ambiente ideal para revivir los grandes momentos musicales de la década.

Al evento se permite el ingreso de menores de edad, eso sí, deben venir acompañados por un adulto y no pueden seleccionar asientos en las barras.

El concierto 'Después del cole' transportará al público a la mítica era de los años 2000. (Suministrada. )

Máquina del Tiempo: Un viaje musical a los 80s y 90s

La Orquesta Juvenil y los solistas de ADERHAC invitan al público a revivir la nostalgia de dos décadas emblemáticas con el show Máquina del Tiempo: Éxitos de los 80s y 90s.

El concierto se realizará este 7 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el Teatro La Palestra, en Ciudad Colón, bajo la dirección de Sergio Núñez.

Las entradas tienen un valor de ¢5.000 y se pueden reservar al 8644-3995. La velada promete transportar al público por los grandes hits que marcaron generaciones, en una experiencia musical vibrante a cargo de jóvenes talentos y voces solistas que dan nueva vida a los éxitos de la época.

El Teatro La Palestra viajará en el tiempo en un concierto de la Orquesta Juvenil de Aderhac. (Suministrada. )

La Chirichota trae su sátira musical al Teatro Melico Salazar

La reconocida agrupación española La Chirichota presenta en Costa Rica su espectáculo viral Vuelven los clásicos, una propuesta de humor irreverente y música inteligente que cuestiona con ingenio el panorama actual de la industria musical.

La función será el 8 de noviembre a las 7 p. m., con entradas disponibles desde ¢29.000 hasta ¢54.000 a través de eticket.cr.

En el espectáculo, distintos géneros son abordados bajo una mirada crítica y divertida, reviviendo a emblemáticos compositores del pasado para ponerlos frente a los ritmos y valores contemporáneos.

La Chirichota, integrada por siete artistas con amplia trayectoria, ha destacado por su creatividad escénica y vocal, elogiada por figuras como Alejandro Sanz y Nahuel Pennisi.

El éxito de Vuelven los clásicos ha trascendido el escenario, pues sus sketchs se han viralizado en redes sociales y han conectado con públicos de todas las generaciones. Al mismo tiempo, La Chirichota ha ido consolidando su gira internacional, ubicándola como una de las propuestas más frescas y aplaudidas de la comedia musical iberoamericana.

La agrupación española La Chirichota presenta en Costa Rica su espectáculo estrell: 'Vuelven los clásicos'. (Suministrada. )

Otras actividades:

— Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en Coronado: Presentación gratuita para todo público, este viernes 7 de noviembre, a las 7:15 p. m., en la Parroquia San Isidro Labrador, en Vásquez de Coronado.

— Local Heroes Vol. 2: Concierto con músicos nacionales este 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Utopia Central House, Los Yoses. Ingreso gratuito; reserve su espacio en starticket.cr.

— Obra de teatro I Love Frankie: Puesta en escena de Estefan Esquivel, viernes 7 y sábado 8 de noviembre a las 7 p. m., en el Centro Cultural de España CCE. Entrada gratuita.

— Sesión de rock clásico: Viernes 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Jazz Café Escazú. Entradas: ¢8.000 en Tiquetbox.app.

— Stand Up comedy ¿Tenemos una cita?: En Teatro El Escenario,ubicado en San Rafael de Escazú, el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, a las 8 p. m. Entradas ¢10.000.

— Concierto Alelí Prada en vivo: Viernes 7 de noviembre, a las 8 p. m., en Amón Solar. Entradas entre ¢6.000 y ¢10.000. Reservas al 8334-2471.

— Recital de guitarra clásica: Jueves 6 de noviembre, a las 7 p. m., en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Entrada gratuita.

— Taller de cerámica para niños: Sábado 8 de noviembre, a las 10:30 a. m., en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Actividad gratuita; inscripción obligatoria al correo reservasmcg@gmail.com.

— Concierto con Underoath: Sábado 8 de noviembre, a las 7 p. m., en Club Peppers. Entradas desde $55 en starticket.cr.

— Concierto con Javi Jiménez: Sábado 8 de noviembre, a las 7:30 p. m., en El Sótano, Barrio Amón. Evento para mayores de 18 años. Entradas desde $8 en starticket.cr.

— Concierto con Felipe Fournier: Sábado 8 de noviembre, a las 8 p. m., en Amón Solar. Entradas desde $24 en starticket.cr.

— Fiesta salsera en Pérez Zeledón: Sábado 8 de noviembre, a las 5 p. m., en el parque de San Isidro, con Son de Tikizia como invitado especial. Entrada gratuita.

— Taller Uso de la máscara, con Ana Gladys Arce: Sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en Casa Arcoíris y Arteconciencia, respectivamente. Entrada: ¢20.000, disponibles al 6367-7746.

— Obra de teatro La Cantante Calva: En teatro Avenida 8. Disfrútela este sábado 8 de noviembre a las 2 p. m. y domingo 9 a la 1 p. m. Únicas presentaciones. Reservas: 7110-5992.

— Concierto de guitarra clásica con Jorge Monge: Sábado 8 de noviembre en Academia de Arte y Música Eureka. Entrada ¢3.000; reservaciones al 7098-4709.

— Presentación Flamenco desde España: Sábado 8 de noviembre, a las 8 p. m., en Casa de España. Entradas ¢9.000 a ¢11.000; reservas al 8329-3378.

— Concierto techno de Indira Paganotto: Sábado 8 de noviembre en El Observatorio. Entradas desde $50 en starticket.cr.

— Concierto La Inquisición: Domingo 9 de noviembre, a las 5 p. m., en Amón Solar. Entradas desde $20 en starticket.cr.

LEA MÁS: Carín León vuelve en concierto a Costa Rica: Conozca todos los detalles