Adiós al sueño americano: es ecuatoriana, abandonó Estados Unidos y tuvo que pagar miles de dólares para mudarse

La ecuatoriana Dachel García dejó EE. UU. y pagó $10.600 para mudarse con todo a Ecuador sin pagar impuestos.

La ecuatoriana Dachel García vivió durante cuatro años en Miami, Florida, pero decidió dejar atrás lo que muchos llaman el sueño americano y regresar a su país. Para lograrlo, contrató un servicio de mudanza internacional y pagó $10.600 para trasladar todas sus pertenencias, incluidas electrodomésticos y muebles.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, García explicó que el proceso más complicado no fue empacar, sino encontrar la empresa adecuada para realizar el envío desde Estados Unidos hasta Ecuador. Relató que comparó precios, opiniones y formas de trabajo antes de elegir la compañía que le ofreció mayor confianza.

La empresa de transporte exigió documentación precisa. Solicitó los pasaportes de todos los integrantes de la familia que regresaban, además de un inventario detallado que incluyera la descripción, valor y estado (nuevo o usado) de cada artículo que viajaría en el contenedor.

Una vez cumplidos los requisitos en Estados Unidos, el contenedor de 12 metros de largo fue embarcado hacia Ecuador. Al llegar al puerto del país sudamericano, comenzó otra etapa igual de exigente.

La joven indicó que en Ecuador debieron presentar varios documentos: un poder para el agente aduanero, una declaración jurada con el listado completo de los bienes, los movimientos migratorios de cada miembro del grupo familiar y el certificado de migrantes retornados.

Gracias al programa gubernamental “Retorno a casa”, impulsado por el gobierno ecuatoriano, no pagaron impuestos por la importación de sus pertenencias. García advirtió que ese beneficio solo aplica en Ecuador, por lo que recomendó investigar bien las condiciones aduaneras de otros países si alguien piensa hacer una mudanza similar.

Uno de los aspectos que más curiosidad generó en redes sociales fue el costo de la operación. García indicó que el envío del contenedor tuvo un costo de $10.600. Aclaró que no incluyeron el automóvil, aunque aseguró que es posible hacerlo sin que eso incremente el precio, ya que el cobro se realiza por el espacio del contenedor, sin importar los artículos que se transporten.

Aunque el gasto fue elevado, la familia prefirió invertir en la mudanza completa para evitar comenzar desde cero al regresar a Ecuador. De esa forma, conservaron los bienes adquiridos durante su estadía en Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.