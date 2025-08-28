Viva

Adiós al sueño americano: es ecuatoriana, abandonó Estados Unidos y tuvo que pagar miles de dólares para mudarse

El regreso a Ecuador incluyó trámites aduaneros, beneficios fiscales y una mudanza internacional que costó $10.600

Por La Nación / Argentina / GDA
La ecuatoriana Dachel García dejó EE. UU. y pagó $10.600 para mudarse con todo a Ecuador sin pagar impuestos.
La ecuatoriana Dachel García dejó EE. UU. y pagó $10.600 para mudarse con todo a Ecuador sin pagar impuestos. (@dachelg/TikTok)







