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¡Adiós a Hollywood!: confirman que los premios Óscar dejarán su localía histórica

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también había anunciado que la ceremonia se transmitirá exclusivamente por YouTube

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Por Fiorella Montoya y AFP
El Teatro Dolby, en el paseo de las Estrellas recibirá por última vez los Premios a la Academia en 2028.
El Teatro Dolby, en el paseo de las Estrellas, recibirá por última vez los Premios a la Academia en 2028. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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