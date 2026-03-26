¡Adiós a Hollywood!: confirman que los premios Óscar dejarán su localía histórica

El Teatro Dolby, en el paseo de las Estrellas, recibirá por última vez los Premios a la Academia en 2028.

Los Óscar, que año a año premian lo mejor del cine en Estados Unidos, se irán de Hollywood en 2029, justo después de cumplir un siglo en el corazón de la ciudad de oropel, anunciaron los organizadores este jueves 26 de marzo.

La mayor fiesta de Hollywood, que tradicionalmente se celebra en el Teatro Dolby, en el paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101.ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.

La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG.

“Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG. Su trayectoria en la construcción y operación de recintos para espectáculos en vivo con tecnología de punta no tiene rival”, dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en el comunicado conjunto.

Además de esta decisión, en diciembre se anunció que los premios Óscar se transmitirán en exclusiva por YouTube a partir del 2029. Este acuerdo histórico marca el fin de una relación de décadas con la cadena estadounidense ABC y el inicio de la gala únicamente mediante plataformas de streaming.

El nuevo acuerdo de varios años implica que la ceremonia más prestigiosa de los galardones del cine podrá verse solo en una plataforma digital por primera vez.

Los Premios de la Academia, que reconocen lo mejor del cine, son vistos por unos 20 millones de espectadores en Estados Unidos y muchos más en el resto del mundo.

El contrato con ABC para transmitir la ceremonia termina en 2028, con la edición número 100 de la gala.