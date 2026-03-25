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Actriz revela su lucha silenciosa contra una enfermedad incurable que marcó su adolescencia

La historia detrás de una reconocida actriz que enfrentó en silencio una enfermedad incurable que marcó su adolescencia y afectó su bienestar físico y emocional

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Por O Globo / Brasil / GDA
Daisy Edgar-Jones contó cómo la endometriosis impactó su salud, su piel y su autoestima desde la adolescencia
Daisy Edgar-Jones contó cómo la endometriosis impactó su salud, su piel y su autoestima desde la adolescencia (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP)







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