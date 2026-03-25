Actriz revela su lucha silenciosa contra una enfermedad incurable que marcó su adolescencia

Daisy Edgar-Jones contó cómo la endometriosis impactó su salud, su piel y su autoestima desde la adolescencia

La actriz británica Daisy Edgar-Jones, de 27 años, expuso por primera vez su batalla contra la endometriosis, una enfermedad crónica y dolorosa que afectó su vida desde joven. La intérprete explicó que la condición impactó sus hormonas, su piel y su autoestima durante años.

La artista alcanzó notoriedad tras su papel en la serie Normal People en 2020. Ese trabajo le valió nominaciones al BAFTA, Critics Choice Awards y Globo de Oro. Desde entonces, su carrera creció con producciones como Where the Crawdads Sing en 2022 y Twisters en 2024. También figuró en la lista de mujeres influyentes de Vogue británica.

Pese a su exposición mediática, la actriz mantuvo en privado su diagnóstico durante varios años. Recibió la confirmación de endometriosis a los 24 años. Tres años después decidió hablar del tema en un video en YouTube.

Edgar-Jones explicó que la enfermedad alteró sus niveles hormonales. Indicó que sufrió ciclos menstruales muy dolorosos y problemas severos en la piel. Señaló que durante gran parte de su adolescencia enfrentó acné intenso, lo que afectó su percepción personal. Tras el diagnóstico, sintió alivio al entender lo que ocurría en su cuerpo.

La actriz detalló que con el tiempo adoptó cambios en su estilo de vida. Encontró rutinas de cuidado de la piel que le funcionaron. Además, indicó que hidratarse bien y mantener una alimentación balanceada, con menor consumo de lactosa, le ayudó a controlar algunos síntomas.

También abordó el impacto emocional de la condición. Recordó que en momentos de acné severo solo percibía ese aspecto frente al espejo. Sin embargo, al revisar imágenes del pasado, consideró que su apariencia no definía su valor. Señaló que la autoconfianza influye en cómo otras personas perciben a alguien.

Antes de su salto a la fama, Edgar-Jones participó en la comedia Outnumbered y en el drama Cold Feet. Inició su formación actoral a los 14 años en el National Youth Theatre. Actualmente mantiene una relación con el fotógrafo Ben Seed y reside en Londres.

La endometriosis es una enfermedad crónica. Ocurre cuando tejido similar al del interior del útero crece fuera de este. Esta condición provoca inflamación, cicatrices y dolor intenso. Suele diagnosticarse en mujeres entre los 30 y 40 años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.