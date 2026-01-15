Viva

Actor para ganar el Oscar explica la cara de enfado que se volvió viral en una premiación

El actor sueco habló del momento que se volvió viral en redes y contrastó esa noche con su triunfo posterior en los Globos de Oro

Por O Globo / Brasil / GDA
Una imagen con gesto serio en una gala desató comentarios. Stellan Skarsgård aclaró el motivo y luego celebró un premio clave.
Una imagen con gesto serio en una gala desató comentarios. Stellan Skarsgård aclaró el motivo y luego celebró un premio clave. (Instagram/Captura)







