Actor para ganar el Oscar explica la cara de enfado que se volvió viral en una premiación

Una imagen con gesto serio en una gala desató comentarios. Stellan Skarsgård aclaró el motivo y luego celebró un premio clave.

El actor sueco Stellan Skarsgård explicó el gesto molesto que protagonizó durante el Critics Choice Awards, imagen que se viralizó en redes sociales. El intérprete atribuyó su semblante a una decepción con la comida servida en la ceremonia realizada el 4 de este mes.

Skarsgård figura entre los favoritos al Oscar a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Valor sentimental (2025). La fotografía lo mostró con expresión de desánimo mientras cenaba, contraste que generó comentarios masivos en plataformas digitales.

Consultado por el programa Etalk TV, el actor señaló que en la imagen no disfrutaba el platillo. Indicó que se sentía decepcionado con la comida. Añadió que la viralidad se explicó por la combinación entre su actitud y la alegría de otras asistentes sentadas a su lado.

En la mesa aparecieron las actrices Elle Fanning, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, quienes observaban un teléfono celular y reían. El contraste visual acentuó la reacción del público en línea.

La noche no mejoró para Skarsgård en esa gala. Jacob Elordi ganó el premio por Frankestein, por lo que el sueco no obtuvo el reconocimiento.

Días después, el panorama cambió. En los Globos de Oro, celebrados el domingo 11, Skarsgård sí recibió el galardón por su actuación en Valor sentimental. A su salida de Los Ángeles, comentó a TMZ que se sentía cansado tras la celebración y que la noche anterior se extendió.

En el filme dirigido por Joachim Trier, Skarsgård interpretó a un director de cine que intenta reconstruir la relación con sus hijas tras años de distanciamiento. La producción, hablada en sueco, alcanzó siete nominaciones a los Globos de Oro y reforzó la posición del actor como candidato fuerte al Oscar.

