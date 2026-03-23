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Actor de ‘Rápidos y furiosos′ y ‘Reacher’ protagoniza violento altercado con vecino en Estados Unidos

Un video captó el momento en que Alan Ritchson golpea a un vecino frente a dos menores tras una disputa por ruido en motocicleta

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Por O Globo / Brasil / GDA
Alan Ritchson, piloto honorífico del coche de seguridad, asiste al evento promocional de «Reacher» en la zona de atracciones antes de la Daytona 500 de la NASCAR Cup Series, celebrada en el Daytona International Speedway el 16 de febrero de 2025 en Daytona Beach, Florida.
Alan Ritchson, piloto honorífico del coche de seguridad, asiste al evento promocional de 'Reacher' en la zona de atracciones antes de la Daytona 500 de la NASCAR Cup Series, celebrada en el Daytona International Speedway el 16 de febrero de 2025 en Daytona Beach, Florida. (JAMES GILBERT/Getty Images via AFP)







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