Actor de ‘Rápidos y furiosos′ y ‘Reacher’ protagoniza violento altercado con vecino en Estados Unidos

Alan Ritchson, piloto honorífico del coche de seguridad, asiste al evento promocional de 'Reacher' en la zona de atracciones antes de la Daytona 500 de la NASCAR Cup Series, celebrada en el Daytona International Speedway el 16 de febrero de 2025 en Daytona Beach, Florida.

El actor Alan Ritchson, conocido por su participación en Reacher, Rápidos y furiosos 10, Las Tortugas Ninja y Los juegos del hambre, quedó expuesto en un video donde agrede a un vecino en Tennessee, Estados Unidos. El hecho ocurrió frente a dos menores de edad.

Las imágenes, difundidas por el sitio TMZ, muestran al intérprete mientras golpea a un hombre en plena acera. Dos niños observan la escena desde sus motocicletas durante el episodio de violencia.

El vecino identificado como Ronnie Taylor explicó que el conflicto inició el sábado. Según su versión, el actor circulaba en motocicleta a alta velocidad y generaba ruido constante en el vecindario. Taylor indicó que hizo un gesto ofensivo hacia Ritchson y que recibió la misma respuesta.

El incidente continuó el domingo. Taylor afirmó que el actor retomó la actividad con la motocicleta. En ese momento, el vecino le pidió que se detuviera. Minutos después, ambos pasaron a una agresión física en la vía pública.

De acuerdo con el testimonio brindado al medio, Taylor aseguró que recibió al menos cuatro golpes cuando ya estaba en el suelo. También reportó que hubo golpes y patadas mientras ambos estaban de pie.

Tras el altercado, el actor abandonó el lugar en su motocicleta. El vecino acudió a la Policía para presentar la denuncia.

Fuentes policiales confirmaron que existe una investigación en curso sobre el incidente. Sin embargo, las autoridades no realizaron detenciones relacionadas con el caso.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.