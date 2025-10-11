A turista en Las Vegas le cobraron $224 por usar un enchufe: esto fue lo que pasó

Una turista que se hospedó en el hotel París de Las Vegas compartió en su cuenta de TikTok un insólito cargo que le realizaron durante su estancia.

Una turista de Las Vegas denunció públicamente que el hotel donde se hospedó le cobró por utilizar un elemento básico de su habitación: un tomacorriente que necesitaba para cargar un teléfono celular.

Sharina Butler, originaria de las Bahamas, se alojó en el hotel París, ubicado en el Strip de Las Vegas, durante sus vacaciones en agosto. Según relató, su hijo desconectó una bandeja con snacks para conectar su celular.

Estas bandejas, que suelen estar sobre mesas o muebles y no dentro de refrigeradores, cuentan con sensores electrónicos que detectan cualquier manipulación de los productos, incluso si solo se tocan o levantan sin ser consumidos. Los sensores pueden funcionar por peso, presión o movimiento y registran automáticamente cualquier cambio.

Ni Butler ni su hijo notaron una pequeña tarjeta colocada junto a la bandeja, la cual advertía que el hotel cobraría $56 por cada día que permaneciera desenchufada.

“La letra en la bandeja es así de pequeña”, explicó la turista en un video publicado en TikTok, mientras mostraba con los dedos el tamaño del texto.

Al momento registrar su salida del hotel, un empleado le informó que se le cobrarían $224 adicionales por los cuatro días que la bandeja estuvo desconectada.

Butler alegó que dicho elemento estaba ubicado junto a una silla donde normalmente se sentarían los huéspedes, y que no existía ninguna señalización en el tomacorriente o cerca de él que advirtiera sobre un posible cargo adicional.

Pese a sus intentos por discutir el asunto, el personal le indicó que no era posible eliminar el recargo. Butler se negó a pagarlo y bloqueó el cargo en su tarjeta: “No hay manera de que me cobren ese dinero por usar un enchufe”, afirmó.

La mujer compartió su experiencia en TikTok, donde el video se volvió viral. Numerosos usuarios comentaron haber vivido situaciones similares.

“Literalmente me pasó algo así en el Hotel París”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “El turismo está muerto en Las Vegas; están tratando de conseguir dinero como sea”.

Un tercero advirtió: “Nunca toques la bandeja, está conectada a sensores que controlan los artículos. En algunos hoteles ni siquiera se puede alcanzar el enchufe”.

No obstante, algunos internautas defendieron al hotel, argumentando que las bandejas cuentan con sensores que notifican al personal si se retira o manipula algún artículo, por lo que lo correcto es que siempre permanezcan conectadas.