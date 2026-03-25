A modelo se le caen los dientes postizos en pleno certamen de belleza: Vea el incómodo momento

La modelo Kamolwan Chanago continúa en la competencia pese al incidente que sufrió en vivo.

Lo que debía ser una noche de glamour y elegancia terminó convirtiéndose en un momento incómodo durante la gala preliminar del Miss Grand Tailandia 2026. Kamolwan Chanago, la modelo representante de la provincia de Pathum Than, sufrió un percance dental justo frente al jurado y las cámaras en vivo.

Mientras ofrecía su saludo oficial al público, las carillas dentales de la concursante se desprendieron sorpresivamente. Aunque intentó mantener la compostura, el incidente no pasó desapercibido: el momento fue captado en la transmisión oficial en YouTube y rápidamente se propagó en redes sociales.

Los internautas no tardaron en convertir la escena en tendencia. Comentarios como “esas carillas estaban mal ajustadas” o “solo algo así pasa en el Miss Grand” inundaron X (antes Twitter) y TikTok.

Otros usuarios, en cambio, defendieron a la concursante, señalando la fuerte presión que enfrentan las candidatas en este tipo de certámenes, donde cualquier mínimo error se amplifica al instante.

Pese al incidente, Kamolwan Chanago continúa en competencia y agradeció en redes sociales los mensajes de apoyo que recibió en torno a la situación.