A la espera de Los Ángeles Azules, San José lució irreconocible: Transitarte retrató todo lo que está mal en la ciudad (Fotos)

En el último día de Transitarte 2026, San José lució una sonrisa enorme. La ciudad quieta y estresada de siempre, donde el gris predomina, de pronto parecía otra.

Con mucho color y movimiento, el Parque Nacional y sus alrededores atraían a cualquiera con las mieles de la cultura y el entretenimiento; todo al alcance de la mano. En una jornada feliz, los transeúntes salieron en estampida del tedio para aterrizar su éxodo en una colmena de alegría y brazos abiertos.

Durante las primeras horas de este domingo 12 de abril hubo desde espectáculos con Los Pirulos hasta clases de baile, pasando por exposiciones, emprendimientos y juegos... muchos juegos.

La alegría de los niños plantó bandera de ilusión en una ciudad arrebatada, los ojos bien abiertos ante un concierto de calypso conjuraron arte y el andar de las familias entre puestos fue el bosquejo de un horizonte que podría lucir muy distinto.

Que el Transitarte le cambia la cara a San José (o retrata de cuerpo entero todo lo que está mal en su cotidianidad) ya no es novedad.

Pero si las dudas persisten, o simplemente porque vale la pena no perder el asombro ante la magia, repase aquí las imágenes de la última jornada del festival, que cerrará esta noche con el show de Los Ángeles Azules en La Sabana.

Los Pirulos son protagonistas infaltables en cada Transitarte. (Mayela López)

Natalia Castro observa la exposición fotográfica "Anudar: identidades conectadas", de Basthian Magaña y Diego Mora Barrantes en el Parque Nacional. (Mayela López)

El niño Noriel Martínez fue uno de los tantos que disfrutó de los juegos de madera en el Parque España. (Mayela López)

Mucha gente visitó los emprendimientos alrededor del Parque Nacional. (Mayela López)

El TSE se convirtió en tarima de espectáculos como los que dio la Academia Flow Studio, de Alajuelita. (Mayela López)

Grabar el momento para la posteridad. Así lo hizo este señor en el concierto de Junior y sus Calypsonians. (Mayela López)

También hubo clases de baile en Transitarte. La mañana estuvo movida en la Plaza de la Democracia. (Mayela López)

La alegría de los niños le cambia la cara a San José. (Mayela López)