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A la espera de Los Ángeles Azules, San José lució irreconocible: Transitarte retrató todo lo que está mal en la ciudad (Fotos)

¿Son estas las calles y los parques de siempre? El festival cultural mostró una realidad muy distinta a la que se acostumbra

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Por Mayela López y Juan Pablo Sanabria

En el último día de Transitarte 2026, San José lució una sonrisa enorme. La ciudad quieta y estresada de siempre, donde el gris predomina, de pronto parecía otra.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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