Un perro desenterró restos humanos en cuatro ocasiones y provocó una investigación por homicidio

Una perra cuatro veces restos humanos a casa en menos de un año y su familia quedó en el centro de la investigación

Por O Globo / Brasil / GDA
Autoridades de Alabama analizan restos óseos hallados por una perra para determinar si pertenecen a una misma víctima de homicidio
Autoridades de Alabama analizan restos óseos hallados por una perra para determinar si pertenecen a una misma víctima de homicidio







