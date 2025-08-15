Un perro desenterró restos humanos en cuatro ocasiones y provocó una investigación por homicidio

Autoridades de Alabama analizan restos óseos hallados por una perra para determinar si pertenecen a una misma víctima de homicidio

Una perra de 2 años llamada Chicarin arrastró partes de un esqueleto humano hacia su casa en cuatro ocasiones distintas, lo que activó una investigación por homicidio en Estados Unidos. El caso ocurrió en el condado de Jefferson, en Alabama.

El incidente más reciente se reportó el 9 de agosto, cuando Paulina Mejía, dueña del animal, se percató de que la perra había llevado nuevamente huesos humanos a su propiedad.

Las autoridades recolectaron los restos para análisis forenses. Una búsqueda en un terreno boscoso cercano permitió localizar más partes del cuerpo.

Mejía recordó que en cuanto vio los huesos pensó: “lo hizo otra vez”.

El primer hallazgo se produjo el 20 de agosto de 2024. En esa ocasión, el esposo de Mejía observó a Chicarin y a otro perro de la familia jugando con lo que parecía un cráneo humano sobre el pavimento frente a la casa. Tras una alerta a las autoridades, agentes confirmaron que se trataba de restos humanos.

Una autopsia reveló que el cráneo presentaba una herida de bala. El laboratorio logró obtener un perfil de ADN, pero este no coincidió con los registros de personas desaparecidas en bases de datos nacionales.

En diciembre de 2024, la misma perra llevó a casa una tibia, y en abril de 2025 arrastró un fémur hasta el patio trasero. Durante esa inspección, se encontró también una mandíbula perteneciente a la misma víctima.

Ahora, las autoridades analizan si los restos descubiertos en agosto corresponden también a esta persona.

Con el objetivo de identificar el origen de los huesos, los investigadores colocaron un dispositivo de rastreo en el collar de Chicarin. De esa forma esperan determinar el lugar donde el animal ha encontrado cada uno de los fragmentos.

La propietaria expresó a medios locales que la situación ha sido “triste y difícil”, ya que aún no sabe quién era la víctima ni cuánto tiempo llevaba desaparecida. Añadió que, pese al desconcierto, siente que los perros colaboraron en el descubrimiento del cuerpo.

La historia ha generado gran atención en redes sociales. Algunos usuarios han bromeado con la posibilidad de que Chicarin sea reclutada por la policía. Otros han lanzado especulaciones sobre la familia, lo que obligó a Mejía a declarar públicamente que no encuentra gracia en los comentarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.