“En la escuela cargamos los teléfonos y aprovechamos para hablar con la gente de afuera. A veces no hay señal o está lloviendo y no podemos salir. Ojalá nos puedan ayudar porque la situación es difícil para la comunidad, para las personas mayores y los niños. Es cierto que estamos largo, pero si salimos a comprar y uno de nosotros se enferma no sabemos que nos puede pasar aquí", expresó Jiménez.