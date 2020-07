¿A quién no le ha quedado una salsa demasiado líquida? La mejor forma de espesarla es elaborar lo que se conoce como beurre manié. No dejemos que el nombre nos intimide: no es más que una pasta formada en partes iguales de mantequilla y harina. Basta añadirla, poco a poco, a nuestra salsa para que obtenga la consistencia deseada.