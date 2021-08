Todo Turismo: la magia de Río Celeste

En este punto me parece importante dar algunos consejos para quienes estén planeando ir por primera vez: prepararse para caminar, y mucho. En promedio se puede tardar unas 3 horas en todo el trayecto y algunos puntos se vuelven un poco difíciles, ya sea por las pendientes o el barro. Usar calzado cómodo, llevar agua y repelente. No cargar nada pesado y preferiblemente utilizar un salveque de espalda. Usar gorra o sombrero también es buena idea. Como mencioné antes, íbamos con nuestra bebé, esto en especial recomiendo no hacerlo, pues fue bastante complicado llevarla en brazos caminando por una superficie bastante irregular y con un poco de lluvia. Me parece que si se llevan niños sería bueno que sean mayores de al menos 5 años.