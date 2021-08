El modelo atómico de la materia nos dice que de los bloques básicos que conocemos surgen combinaciones que han dado lugar a más de un centenar de elemento químicos diferentes. Excepto aquellos creados artificialmente por el hombre, la inmensa mayoría están presentes, en mayor o menor proporción, en todo el universo. Si ascendemos de nivel, su combinación, a lo largo de miles de millones de años, ha dado origen a una cantidad enorme de materiales compuestos que, en distintos estados de la materia, han conformado la aún no fijada cantidad de cuerpos celestes. Cuerpos que adoptan, a su vez, un sinnúmero de formas, desde la esfericidad de nuestro planeta a la cómica forma de muñeco de nieve de Ultima Thule. Si descendemos de nivel, cada uno de estos cuerpos presenta, a un nivel macroscópico, características variadas: desde cuerpos gaseosos, pasando por cuerpos rocosos (con sus metafóricos mares, sus llanuras, sus valles y sus volcanes), hasta cuerpos que no se ven, porque están tan condensados que no dejan escapar ni la luz.