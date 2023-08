Una sodita le ofrece los mejores perros calientes y a un precio fuera de este mundo

Así como hay peluditos de distintas razas, una sodita en San Rafael Arriba de Desamparados ofrece cualquier cantidad de sabroso tipos de perros calientes.

Hablamos de Zagua-ticos, una soda especializada en perros calientes que ofrecen este sabroso platillo con distintos ingredientes como cebolla, hongos, maíz, salami, entre otros.

Pero el asunto no queda ahí, pues tienen 11 tipos salsas y los precios son superaccesibles.

Todo comenzó con un carrito, pero debido al pegue de este negocio, se amoldó la cochera de una casa para atender a los clientes, de martes a domingo.

Este negocio se ubica en la casa de los papás de Francisco, doña Mayra y don Francisco, y es un punto más que estratégico para que los amantes de la buena comida se den un gustico.

La dirección exacta es, del Centro Penitenciario El Buen Pastor, 800 metros al norte, carretera a San Rafael Abajo.

“Zagua-ticos le ofrece ocho ingredientes y once salsas para acompañar el perro caliente. Va más allá del repollo y las salsas. Los invitamos a visitarnos, porque disfrutarán de una experiencia completamente diferente, la gente sale más que satisfecha y vuelven, por la relación entre la calidad y el precio”, comentó.

Francisco Cordero es el dueño de Zagua-ticos y él, junto a 8 personas más atienden el negocio. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Tirarse al agua

Cordero contó que Zagua-ticos abrió sus puertas hace un año, con el objetivo de ofrecerle al cliente un producto a buen precio.

“Era chofer de plataformas y pensamos en hacer algo diferente para ganar más plata, pasar más tiempo con la familia y por eso comenzamos a pensar qué podíamos ofrecerle a la gente.

“El perro caliente le gusta a todo el mundo, niños y adultos, pero queríamos destacar por la calidad del producto. Iniciamos con un carrito, que colocábamos en la acera y lo bautizamos Zagua-ticos, porque pensamos en un nombre que fuera fácil y que se relacionara con la calle”, afirmó.

Francisco confesó que un conocido tuvo un negocio similar hace más de 20 años, pero no logró consolidarlo y se basó en su experiencia para lanzarse al agua y poco a poco fueron armando las diferentes opciones de perros. En el menú hay seis diferentes tipos de perros, que tienen ingredientes base y los clientes le agregan otros a su gusto.

José David Largaespada se volvió cliente frecuente de Zagua-ticos, por la calidad del producto y el precio. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Está el Zagua-tico, que se acompaña con repollo o lechuga y dos salsas. Luego el italiano, que lleva queso mozarella, salami, lo que simula una pizza.

El gringo se come con mostaza, cebolla y pepinillo, como los preparan en Gringolandia y el canadiense que lleva tocineta y queso mozarella y tienen uno mexicano que incluye salsa chipotle y aguacate.

Pero sin duda, el producto estrella es el Zagua-Bomba, el más buscado por los clientes, porque pagando solamente 1.500 colones, se puede llevar un perrote con todos los ingredientes y todas las salsas y se le agrega un refresco natural.

Entre las salsas disponibles están mostaza miel, salsa chipotle, mayonesa, salsa de tomate, hay una salsa que recomienda Francisco, llamada tocineta y una salsa de piña. El perro caliente grande mide 22 centímetros.

“Aquí el precio varía por el tamaño, no por los ingredientes. El hot dog pequeño le sale en ₡1.000 y el grande en ₡1.500. Mucha gente me pregunta por qué vendemos tan barato, pero yo ofrezco volumen, no quiero vender un producto caro, para que la gente venga un día y no vuelva.

“Hace como tres meses cerró una soda que se ubicaba a los 100 metros del negocio y yo le dije a mi mamá, que hace años tuvo una soda, que era el momento adecuado para vender otros productos y atraer a esos clientes y ofrecemos hamburguesas, nachos, salchipapas, quesadillas y gracias a Dios nos ha ido muy bien”, destacó.

El cliente puede armar su perro caliente al gusto. Hay 8 ingredientes y 11 salsas para que se de gusto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Atrapados

José David Largaespada es uno de esos clientes que está enamorado de Zagua-ticos. Vive en San Juan de Dios de Desamparados y pasa por un perrito caliente por lo menos dos veces por semana, pues asegura que le gusta el sabor y el precio.

“Me llama la atención el precio, es superaccesible y que puedo pedir el que tiene todo, porque es sabroso, no es normal, como los otros perros. Es único. Trabajo en Heredia y cuando vamos de camino para la casa pasamos a comprar, lo puedo comer en el carro o me lo llevo para la casa.

“Es como un aperitivo, el que me gusta es el Zagua-Bomba, por la mezcla de salsas y de los demás ingredientes y también aprovecho los fines de semana”, dijo.

Zagua-ticos abre los lunes, miércoles y jueves, de 1 p. m. a 10 p. m. Los viernes y sábado de 1 p. m. a 11 p. m. y el domingo de 6 p. m. a 10 de la noche. Los martes tienen cerrado.

También ofrecen servicio exprés a Desamparados y alrededores. Pueden cancelar por efectivo o sinpe móvil y para hacer pedidos o consultas pueden escribir al 6251-0923.