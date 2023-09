¿Un bombón de chocolate a ₡1.500? No se vaya de espaldas, porque al probarlo valdrá la pena

Bean to Bliss es una chocolatería artesanal que trabaja con chocolate real y sus productos son artesanales. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una pareja de esposos encontró en el cacao el ingrediente ideal para darle rienda suelta a la imaginación y crear los más sabrosos bombones, barras y semillas con chocolate.

Silvia Ocampo y Harvey Harriett crearon hace casi tres años “Bean to Bliss”, una chocolatería que trabaja de forma artesanal, con chocolate real y tiene como objetivo deleitar su paladar con los más exquisitos productos.

“‘Bean to bliss’ abrió sus puertas en febrero del 2020 y un mes después llegó la pandemia a Costa Rica. Nosotros abrimos la chocolatería luego de que mi esposa, que es amante del chocolate estudió en España y Estados Unidos, en donde los chocolatier (quienes trabajan con chocolates) son reconocidos por sus carreras, como un abogado o un médico.

Harvey Harriett y Silvia Ocampo son los creadores de esta chocolatería artesanal.

“Con la llegada del covid paramos unos 10 meses, porque no sabíamos si el coronavirus se contagiaba por los alimentos y ya luego retomamos el negocio. Al inicio atendíamos de forma virtual, yo hacía las entregas y a los meses logramos abrir el primer local, que se ubica en el Centro Comercial del Sur”, destacó.

Pero ¿qué es el chocolate real? se preguntarán algunos y Harvey le explicó a Tiempo Libre cómo trabajan con este alimento.

“Muchas personas creen que el chocolate es malo, que le hará espinillas, o le hará subir de peso, pero muchas veces lo que consumen son golosinas con sabor a chocolate.

“Nosotros mantenemos la manteca original del cacao, las grasas y con eso creamos los diferentes productos; mientras que en los comercios se prueban postres hechos con chocolate sucedáneo, que se obtiene de azúcares, saborizantes artificiales y un porcentaje mínimo de cacao”, comentó.

Horario: Bean to Bliss se localiza en el Centro Comercial del Sur y el 9 de octubre abrirán su segundo local, en Avenida Escazú. Actualmente atienden en horario de lunes a sábado, de 10 a.m. a 7 p.m. Para informaciones y pedidos pueden escribir al 8446-8333.

Bean to Bliss le cambia la manera de degustar el chocolate

Precio=calidad

Uno de los temas que más llama la atención en Bean to Bliss es el precio de cada producto.

Al saber el costo de un bombón, la gente se asombra y tal vez pensará en no comprarlo, pero todo tiene una explicación y básicamente, está pagando por calidad.

“Nosotros ofrecemos una variedad de productos hechos a base de cacao y sabemos que algunas personas han probado algunos productos similares.

Las semillas rellenas son otro de los productos que ofrece Bean to Bliss. Hay semillas de marañón, granos de café y maní.

“Hay gente que considera que manejamos precios muy caros, pero importamos los materiales que usamos y eso aumenta los costos. Usamos chocolate costarricense, pero debemos importarlo de Bélgica y eso hace que los costos incrementen, no podemos negociar la calidad”, afirmó.

Harvey contó que cada bombón le sale en 1.500, las barras grandes 7 mil y las pequeñas 4 mil; mientras que un tarrito con semillas o grajeas va desde los 5.500 y hasta los 7.000.

Las grajeas son semillas cubiertas con chocolate. Encontrarán granos de café, maní, semillas de marañón que se cubren de chocolate y las convierte en un producto fuera de serie.

Con respecto a los bombones tienen más de 80 tipos, pero los rotan constantemente. Uno de los más buscados es el Blue Booze, que está relleno de almíbar a base de licor Blue Curaçao o el Choconana, que está relleno con caramelo de vainilla natural, trocitos de maní y ganache (mezcla) de banano.

Bean to Bliss también diseña chocolates para las distintas temporadas del año. Para setiembre y aprovechando las fiestas patrias lanzaron uno con cas, que fue premiado en mayo en México, porque tiene huequitos y simulan las esferas precolombinas; hay uno de arroz con leche y el de Cacique.

El bombón de copito se lanzó para el Día del Niño.

Para todos los gustos

Bean to Bliss se creó inicialmente para personas entre 25 y 35 años, pero con el paso del tiempo, no hay persona que no se resista a la tentación de probar un bombón o una tableta.

“A la tienda llegan niños de 5 años buscando un bombón o adultos mayores y si algo nos ha demostrado toda esta experiencia, es que, de cada 10 compras, nueve fueron hechas por mujeres”, comentó.

Esta chocolatería ofrece servicio exprés, pero no está disponible en plataformas de venta de alimentos.

“Los cuidados del chocolate real son diferentes y al estar en un país con un clima tan cambiante se podrían derretir, pero tenemos nuestro servicio de entregas y si una persona hace el pedido antes del mediodía se le entrega ese día por la tarde y si lo hace en la tarde se lleva al día siguiente.

“Los bombones son los más buscados y el chocolate a una temperatura ambiente y fuera de la refri dura entre 2 y 4 semanas, mientras que refrigerado dura de 3 a 6 meses”, dijo.

Esta chocolatería le ofrece más de 80 sabores de bombones, para todos los gustos.

¿Qué quiere decir Bean to Bliss?

“No sabemos cómo nació el nombre, un día estaba en una ceremonia con mi esposa y mostraron un video en donde Will Smith mencionaba la palabra ‘bliss’ y el nombre quiere decir la semilla de la felicidad absoluta.

“‘Bean to Bliss es una propuesta distinta en Costa Rica, hay chocolaterías muy respetadas, pero nosotros considerados que diferentes, porque mezclamos tendencias europeas y gringas, pero con el sabor latino”, afirmó.