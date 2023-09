“Tanque” Castro contó cuál platillo le hace la boca agua y dónde son es el mejor lugar para probarlo

El exjugador del Saprissa Jorge Alejandro Castro es un enamorado de un platillo, que le cae como anillo al dedo cuando debe almorzar.

Cuando el Tanque quiere cambiar el tradicional casado, lo hace por un sándwich de carne, uno de sus platos preferidos. El actual futbolista de F.C. Desamparados, por la Liga de Ascenso le confesó a Tiempo Libre cómo es para él, el emparedado ideal.

“Me gusta con pan ciabatta (pan italiano clásico con un alto contenido líquido, y por lo general su corteza generalmente es café y crujiente), con vuelta de lomo y que traiga aguacate, cebolla caramelizada, queso suizo y por supuesto salsa especial, ya sea chipotle o mayonesa artesanal”, comentó el también empresario.

Este es el sándwich favorito del jugador. Lo acompaña con papas gajo y una gaseosa. Cortesía.

Los mejores

El delantero de 33 años dijo además que en lugares como Tibás y el centro de San José es en donde ha probado los mejores emparedados.

“Hace un tiempo probé uno en la Soda Tikal, que está en los alrededores del parque de Tibás, también en la Soda Tapia los sándwiches son muy ricos; las salsas son muy buenas y una vez me comí uno de Tico Burguesas, la famosa Muerta de Hambre, en donde me comí un sándwich de carne muy bueno, ellos lo hacen con lomo.

“Pero sin duda y sin ánimo de hacer publicidad, el mejor sándwich de carne que he probado es el que preparamos en mi cafetería, MAT Services. Lo acompañamos con vuelta de lomo, que es una carne muy suavecita y para mí es fundamental, para un buen sándwich”, relató.

El “Tanque” comentó con qué acompañamientos disfruta este platillo.

“Yo a veces no lo veo como un snack, porque es un plato fuerte, entonces me gusta comerme un sándwich al mediodía día y me sirve como un almuercito. Me gusta probarlo varias veces a la semana, para cambiar un poquito.

“Y es que no me gusta comerlo solo, lo acompaño con las llamadas papa gajo y me tomo una gaseosa”, dijo entre risas.