Quería abrir un café Internet y terminó vendiendo una hamburguesa gigante que es un pegue

Rónald Arce es un soñador que había pensado en montar un café Internet, pero no se imaginó que terminaría ofreciendo una hamburguesa gigante que es todo un pegue.

Nos fuimos hasta La Aurora de Heredia para conocer Máskpollo, el restaurante que fundó Rónald con el apoyo de esposa, Andrea Durán, que en ese entonces era su novia.

Este local se ha convertido en un verdadero paraíso para los amantes de las hamburguesas, tacos, pollo y más delicias. Se ubica 400 metros al norte de los semáforos del parque de La Aurora.

Aunque actualmente es un referente en comida rápida con sabor casero, todo comenzó con un sueño distinto.

La hamburguesa de pollo también es muy grande. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

“Rónald fue el de la idea, él tenía unos 20 o 21 años. Él es una persona que no le gusta que lo manden y quería algo propio, así que un día decidió guardar plata y continuar con su idea”, contó Andrea, quien también es socia.

El proyecto tomó forma en 2009 y empezó ofreciendo hamburguesas clásicas, burritos, tacos, pollo, papas y doraditas. Con el tiempo, se sumaron más personas al negocio y ahora son seis socios, tres matrimonios que son familia, y que han sacado adelante el restaurante con mucho esfuerzo y dedicación.

Entre todas las recetas que ofrecen, hay una hamburguesa que se ha robado el corazón y el estómago de los clientes. Se llama la Desafío, una creación de 2013 que se ha convertido últimamente en toda una tendencia.

No se quede con las ganas de probar estas delicias. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“La Desafío pesa un kilo y lleva lechuga, tomate, tres tortas de cuarto de libra de res, tocineta, cebolla, chilli, salsa parrillera, queso cheddar, frijoles. No es alta, pero es gordita. La perspectiva que nosotros teníamos de hamburguesa es ‘qué rico comerse una hamburguesa grande’, para los que comen un montón, pero comérsela entera, no por tractos”, comentó Durán.

El tamaño de esta hamburguesa es tal que antes había un reto de comérsela en 10 minutos, algo que no cualquiera logra. De hecho, muchos la comparten entre tres o hasta cuatro personas.

También puede pedir pollito. (Máskpollo/Instagram)

También tienen una opción similar, pero hecha con pollo que lleva una pechuga entera tipo filete empanizado que pesa un poco menos, pero mantiene el mismo sabor inconfundible.

Durante nuestra visita, nos prepararon ambas versiones y pudimos confirmar que el sabor es una delicia total, con ingredientes bien frescos y un sazón que conquista desde el primer bocado.

No me la pude terminar porque es bastante grande, además porque la acompañé con unas papitas, pero les puedo asegurar que su sabor es irresistible, no se van a arrepentir.

Algo muy interesante es que los precios son accesibles y el lugar es perfecto para ir a pasarla bien con familiares o amigos.

No se vaya sin probar las exquisitas papitas. (Máskpollo/Instagram)

Les cuento que la Desafío cuesta 6.550 colones, la polloburguesa vale 7.700 colones, y la hamburguesa tica, con su toque especial, se consigue en 5.750 colones, los precios son similares entre una hamburguesa y otra, todo depende de lo que desee degustar.

En su menú también hay tacos, salchipapas, paponas, aros de cebolla, trocitos de alitas, papas con pollo o carne, y pollo frito, para todos los gustos.

Las seis piezas de pollo valen 5.200 colones, y las ocho piezas, 6.600 colones, para que tenga una idea en cuanto a precios.

Andrea Durán forma parte del proyecto familiar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El lema de nosotros es sabor y calidad. Desde el principio, la mentalidad de nosotros era que todo sepa exactamente igual, más que hay varios puntos. Hemos tratado de todo prepararlo nosotros, que sea como hecho en casa, tratando de escuchar lo que los clientes dicen”, aseguró Andrea.

A lo largo de los años, han tratado de mantener precios estables, por ejemplo, la hamburguesa clásica empezó costando 2.350 colones y ahora vale 2.650 colones.

“Hemos sido muy bendecidos, siempre poniendo ante todo a Dios que nos cubra a todos, y aquí estamos echando para adelante”, mencionó Andrea.

Joseph Adanis es uno de los propietarios y lo invita a probar sus sabores. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Actualmente, Máskpollo tiene varias sucursales, además de dos locales en La Aurora, están en San Juan de Santa Bárbara, Fátima de Heredia, San Francisco y Desamparados de Alajuela, todos atendidos con el mismo amor y sabor casero.

Los puede encontrar en Waze con ese mismo nombre y también puede seguirlos en redes sociales como @maskpollo.

Visitamos el local de La Aurora de Heredia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El negocio es colorido y acogedor. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)