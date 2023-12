¡Qué rico! Prepare la piernita de cerdo con esta receta

La piernita de cerdo no puede faltar en la mesa de los ticos. (Cortesía)

Recibir el año nuevo es una de las festividades más especiales, en la cual muchos costarricenses comparten con sus familiares para disfrutar de la noche y por supuesto de la buena comida.

Desde los tamalitos que no pueden faltar, hasta el plato fuerte, que tradicionalmente es una buena pierna de cerdo.

Es por eso que hablamos con el chef Paolo Pizarro, un profesional graduado de The World Association of Chefs, quien tiene más de 12 años de experiencia y con su particular frase “A mi estilo” suele crear desde las recetas más sencillas para toda la familia, hasta las más elaboradas para los más creativos.

Es por eso que en La Teja le pedimos una receta muy tradicional, pero que usted puede preparar fácilmente, para que vea que no es nada difícil tener la piernita lista para compartir con sus seres queridos.

Pizarro es un cocinero profesional que se ha caracterizado por sus videos con recetas y experiencias en plataformas como Tik Tok, Instagram y Youtube, pero en esta ocasión, se puso la 10 para que usted entienda el paso a paso, mientras lee esta nota.

La receta es sencilla, pero sí debe prepararse desde un día antes, ya que el proceso de elaboración suele ser largo.

Primero, lo primero: los ingredientes, sin estos no se puede preparar la receta, ya que cada uno es fundamental para darle el saborcito y la jugosidad que requiere la pierna de cerdo.

“Pierna al horno ¡a mi estilo!”

Según nos explica el chef Paolo, estos son los ingredientes que se necesitan:

5 kilos de pierna de cerdo.

5 naranjas grandes.

500 ml de cerveza clara.

1 cabeza de ajo.

Orégano y tomillo a gusto.

1 rama de Romero.

3 cucharaditas de paprika.

10 clavos de olor.

4 cucharadas de tapa dulce.

Sal y pimienta a gusto.

Es importante que, según el peso de la pierna, calcule la receta, Paolo usó una piernita de 5 kilos, pero podría ser de más.

El paso a paso de Paolo

Paso 1

Exprima el jugo de las cinco naranjas grandes, una vez tenga el juguito, combínelo en un recipiente con la cerveza clara.

Ahí mismo le agrega los ajitos bien picados, las 4 cucharadas de la tapa dulce, las tres cucharaditas de paprika y el orégano.

Eso lo tiene que poner al fuego, pero, ¡ojo! a medio fuego y por cinco minuticos para que la tapa dulce se disuelva bien.

Tiene que bañar muy bien la pierna de cerdo para que le quede bien jugosa. (Cortesía)

Paso 2

Coloca la pierna de cerdo en un molde para horno y ahí la baña con la mezcla que tenía a fuego medio del paso anterior.

Además, debe de agregar el resto de ingredientes de la receta: el tomillo, la rama de romero, los 10 clavos de olor y la sal y la pimienta; la idea es que todos los ingredientes queden bien distribuidos por la piernita.

Para que agarre buen sabor, se deja marinando toda la noche y debe estar volteándola para que la pierna se marine por todo lado.

Paso 3

Por último, cubra la pierna de cerdo con buen papel aluminio y la lleva al horno por cuatro horas a 180°C.

Tiene que pelar el ojo en el tiempo de cocción, porque en los últimos 30 minutos, le va subir la temperatura al horno a 250°C y va a dejar la piernita descubierta, es decir, le quita el papel para darle el acabado final.

Para el recalentado

Sabemos que más de uno va a comer recalentado por varios días, así que les dejamos unas buenas ideas para que disfrute de la piernita sin que pierda sabor.

Calentar lo que quedó de la pierna en el horno es la mejor opción, pero póngalo a precalentar primero, quítele el papel aluminio y así se calentará de manera uniforme.

Si le urge mucho y necesita que se calienten rápidamente, puede asarla en el mismo horno o en el sartén para que le quede bien doradita, la puede cortar en trozos y la tendrá lista en menos de lo que piensa.

El toque final es agregarle un poco de la salsa que le quedó, o usar un caldito de pollo para darle un sabor extra y hasta de verduras si quisiera.

El recalentado pude durar unos 15 minutos al horno, o 5 minutos en el sartén, así que solo tiene que escoger la que más le guste y ponerse creativo para no desperdiciar nada de la piernita.

Lo bueno de esta sencilla receta es que podrá disfrutar bastante de prepararla y más si se le unen manos para realizarla, especialmente, si se trata de la familia.

Y al seguir la receta al pie de la letra, tendrá como resultado una deliciosa y jugosa pierna de cerdo, que será un verdadero deleite para los sentidos, definitivamente una manera de celebrar a lo grande que se acaba el año y que se viene uno nuevo al lado de familiares y amigos.