Periodista deportiva probó las que dicen son las mejores empanadas de San José

Una periodista deportiva se dejó tentar por Tiempo Libre y quiso conocer el lugar en el que se dice, hacen las empanadas más deliciosas del centro de San José.

Se trata de la expanelista de Conexión Merlyn Villarreal, quien nos acompañó a conocer El Frontón, este emblemático lugar, que se ubica al costado sur de la sede central del OIJ y dejarse llevar por el sabor de las empanadas de este negocio que abrió sus puertas en 1948.

A Merlyn la contactamos hace unas semanas para hacerle la invitación y gustosa decidió acompañarnos. Al igual que nosotros sabía de la existencia de El Frontón, pero nunca había probado sus empanadas y estaba totalmente a la expectativa.

El Frontón se ubica al costado sur de la sede central del OIJ; en San José Centro. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La verdad es que vengo con mucha hambre y con mucha curiosidad, porque nunca había venido, pero dicen que las empanadas son deliciosas y estoy lista para probarlas”; dijo entre risas la guapa comunicadora.

La visita la hicimos con base en un ejercicio que realiza el grupo Chepecletas en sus redes sociales, en donde, desde hace semanas buscan la mejor empanada de San José y El Frontón aparecía como uno de los lugares preferidos de la gente.

Feliz

Paola González, administradora de El Frontón, comentó que su abuelo, Rigoberto Madrigal, fue quien dio vida a este negocio. El primer local se ubica a un costado de las oficinas centrales de la Caja y el segundo local que abrieron fue el que visitamos.

Paola González (de negro) es la administradora de El Frontón. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Nuestras empanadas han sido una tradición de los ticos, precisamente por el sabor tan distinguido que tienen, porque con el paso del tiempo la gente nos sigue visitando para probar una empanadita acompañada de una horchata.

“Con el paso del tiempo incorporamos otros productos, pero además de las empanadas, nos buscan mucho por las tortas de carne y también ofrecemos gallos de salchichón, chorizo, las hamburguesas con la torta que se prepara acá y todo, todo lo hacemos desde cero”, destacó.

En El Frontón encontrarán empanadas de varios sabores, para todos los gustos.

Periodista Merlyn Villarreal se dejó tentar por Tiempo Libre

Están las tradicionales, de queso y frijol y también ofrecen la de carne mexicana, que es carne mechada con chile y la de chicharrón. Pero si usted quiere ir más allá puede pedir la de dos ingredientes y todas se preparan en el momento.

Las sencillas cuestan ¢900 colones y las arregladas ¢1.500, a excepción de la de chicharrón, que le cuesta ¢1.600. Las de dos ingredientes le cuestan ¢2.250 sencillas y las arregladas ¢2.500.

Merlyn no tiene una muy buena relación con el chile; sin embargo, se convenció de comerse una empanadita de carne mexicana arreglada, porque es la que más buscan en este negocio.

Pasaron unos 8 minutos cuando le sirvieron el producto estrella de El Frontón y llegó la hora de probarla. La periodista recibió su empanada y a simple vista, lo que le entregaron le dio buena espina y cuando le dio el primer mordisco a su empanada, le cambió la cara. Estaba más que feliz, deleitando su paladar.

Merlyn se mandó valiente y quiso probar una empanada de carne mexicana y le encantó. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La cantidad de chile que podía traer la carne de la empanada me tenía pensando, porque no soy de comer mucho chile, pero cuando probé la empanada y sentí la textura de la carne me gustó, es muy rica, trae el chile necesario para el paladar, la masa es muy rica y el repollo y las salsas hacen que la empanada quede espectacular.

“La verdad esperaba un lugar como en el que nos recibieron, muy acogedor, con gente muy amena, conocer personas de otros lugares, viene gente de todo lado, la comida espectacular, me encantaron las empanadas de carne y me pareció curioso que tuvieran a la venta gallos, tortas de carne, tortillas, de todo, es riquísimo”, afirmó comunicadora.

El Frontón es uno de los puntos emblemáticos del centro de San José. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Merlyn acompañó su empanada con una gaseosa y salió más que satisfecha con lo que probó ese día y de paso, piensa volver.

Pero ¿a quién se traería para que la acompañe a comerse una empanadita?

“Vendría con amigos, es un espacio de venir con amigos, conversar un rato con ellos, con los dueños, me gustaría venir con la familia, hay de todo, para gente de todas las edades y hasta vendría con mi novio”, dijo entre risas.

Así se ven las empanadas de El Frontón. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La diferencia

El Frontón tiene rato atendiendo a clientes de todas las edades con sus productos y pese al paso de los años logran mantener su calidad.

¿Qué las diferencia de otros lugares?, le preguntamos a Paola.

“La diferencia radica en el sabor, aquí se prepara todo, es muy artesanal, es muy tradicional, entonces creo que es el sabor que prevalece desde que abrieron

“Siento que otra de las claves del éxito es el amor que le pusieron sus fundadores y eso se mantiene con el paso del tiempo, la dedicación con la que trabajamos”; agregó.

El Frontón abre de lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 7 p.m. y sábados de 7 a.m. a 6 p.m.