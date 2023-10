La bellísima triatleta Angie Rodríguez nos contó su secreto para estar bien de cuerpo y alma

La triatleta Angie Rodríguez no solo cuida su cuerpo con el ejercicio, sino que recurre a la lectura para motivarse y alimentar su espíritu.

La deportista conversó con Tiempo Libre, durante el evento de apertura de la tienda Cubitt, en Multiplaza del Este y nos contó que es promotora de estilos de vida saludable. Por ejemplo , nos dio a conocer cuál libro está leyendo en este momento.

“El hábito de la lectura es súperimportante, quizás algunos no lo ponen en práctica, pero es una disciplina. Me gusta mucho leer y no me inclino por un género en especial, leo de todo un poco, a veces quiero investigar algo relacionado a deporte y entonces busco un libro de deporte.

“En este momento estoy leyendo un libro de Daniel Habif, que se llama Inquebrantables y me gusta mucho, me impulsa a ver los obstáculos como una motivación para crecer y lo estosy disfrutando montones”, confesó.

La deportista practica triatlón y se especializa en el Ironman 70.3 kilómetros. Cortesía.

Los chineados

Además de “Inqubebrantables”, Angie nos hizo una lista de sus libros favoritos:

- El poder del perdón de Sixto Porras: “lo adquirí en un momento de mi vida en que sentía que lo necesitaba. Me encantó aprender a tratar y a perdonar a las personas, y ver cómo el amor crece desde la adversidad del ser humano”.

- Rafael Nadal, crónica de un fenómeno, de Jaume Pujol-Galceran y Manel Serras: “Mis padres practican tenis y mi hija Valentina también. Desde pequeña los vi jugando y me hice fan de Rafa, así que me dio por leer la historia y conocer un poco más de él”.

- Por qué los hombres aman a las cabronas de Sherry Argov: este libro habla de las mujeres fuertes, que se defienden a sí mismas.

En Tamarindo realizó la media maratón, la cual concluyó con éxito. Cortesía.

Conexión con la montaña

La deportista, quien compite en una de las competencias más rudas de triatlón, la Ironman 70.3 también hizo una serie de recomendaciones, para aquellas personas que lo piensan dos veces antes de practicar algún deporte.

“La conexión con la naturaleza es muy importante y eso nos puede motivar a hacer deporte, no tanto para verse bien, más que todo por salud, el corazón necesita ejercicio para mantenerse bien.

“A mí me encanta ir a La Sabana, es un lugar increíble, al que se puede ir a toda hora”, dijo.

Angie comentó que a veces tiene que hacer algunos sacrificios para entrenar, pero cada minuto en el que practica deporte lo disfruta a mil.

“A veces tengo que hacer circuitos cerca de mi casa, vivo en un residencial y no me gusta mucho, pero eso me permite mantenerme activa.

“Yo lo que recomiendo es que practiquen deporte cerca de sus casas y le dediquen por lo menos 30 minutos al día. Y cuando me voy a hacer bici me encanta la montaña, ir por esas zonas de Grecia o Barva, son lugares que recomiendo por el clima y por el tipo de carretera”, comentó.