Un mágico láser lo sorprenderá con su poder para rejuvenecer la piel

El día a día y las responsabilidades pueden hacer que descuidemos nuestra piel, por eso en Tiempo Libre queremos que usted saque el ratito para cuidar ese órgano tan valioso de la mano de una técnica que usa un láser antiacné, que lo transformará y lo rejuvenecerá.

Nos fuimos a Essenza Skin Center, un auténtico paraíso para la piel, para probar este tratamiento que ofrece múltiples beneficios para el rostro. Nos recibieron Dayanna Rodríguez, esteticista y administradora de empresas, y Ekatherine Chaves, fisioterapeuta dermatofuncional.

Essenza Skin Center tiene instalaciones acogedoras y usted se sentirá como en casa. (Rafael Pacheco Granados)

“Essenza inició en el año 2016. Yo trabajaba en otra clínica estética médica, pero el plan inicial era continuar con la clínica, ofrecer trabajo a personas y crecer mucho más. Estuvimos en otro lugar y ahora nos trasladamos a una torre médica, para que los pacientes tuvieran mucha más seguridad”, nos contó Dayanna.

Ekatherine se unió al proyecto hace aproximadamente un año, aunque ya se conocían desde antes, ya que Chaves es directora de una escuela estética y Rodríguez es profesora de micropigmentación. Actualmente ambas trabajan de la mano para sacar el negocio adelante.

Ekatherine Chaves y Dayana Rodríguez lo reciben muy amablemente y pueden aclarar sus dudas. (Rafael Pacheco Granados)

Estas talentosas mujeres también se dedican a dar talleres, capacitaciones y cursos completos de estética profesional, micropigmetanción, entre otros, así que son expertas en este campo.

Essenza se ubica en el segundo piso de Momentum Pinares, en Curridabat, en el consultario C5 y seguramente usted se imagina unas oficinas blancas y similares a un hospital, pero la realidad es completamente diferente. Es un espacio acogedor, con tonalidades cálidas en una atmósfera acogedora.

Ekatherine Chaves tiene manos mágicas y hace que su experiencia sea única. (Rafael Pacheco Granados)

Ambas se encargaron de explicarme en qué consisten los tratamientos con láser, por ejemplo, me detallaron que es capaz de eliminar el vello de forma progresiva, contribuye a la reducción de bacterias que causan el acné, es perfecto para rejuvecener la piel, ayuda a tratar las manchas, cicatrices, arañitas y muchas cosas más.

Luego de conocer esta información, opté por vivir la experiencia para poder contarles cómo es el proceso y cuáles son los resultados. Primero me realizaron una limpieza para preparar el cutis, luego se aplicó el láser que ayuda también a cerrar poros y difuminar las cicatrices.

Ekatherine Chaves le puede aclarar cada una de sus dudas. (Rafael Pacheco Granados)

Antes de aplicar el láser, me colocaron unos lentes protectores para los ojos y durante el procedimiento solo veía luces rojas. No experimenté dolor ni ardor, el proceso fue bastante rápido y cómodo, tarda alrededor de media hora y al finalizar me colocaron un suero especial y bloqueador solar.

Mi piel quedó muy limpia, brillante y suave. Me explicaron que lo ideal es realizar al menos dos sesiones para obtener mejores resultados, aunque todo dependerá de la reacción de cada persona, ya que los tratamientos son personalizados.

Antes de utilizar el láser, le preparan su piel. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros no ofrecemos servicios, sino experiencias, nos encanta que esa necesidad tenga un abanico de posibilidades, hacer los tratamientos de forma personalizada, no es el mismo tratamiento para todo mundo. Conocer cuál es la necesidad de la persona y así enfocar los tratamientos”, recalcó Ekatherine.

En Essenza usted puede encontrar una variedad de tratamientos, incluyendo limpiezas faciales, microdermoabrasión, hidratación, tratamientos corporales reductivos y moldeadores. Además, con el láser realizan eliminación de tatuajes, tratamiento de hongos en las uñas, eliminación de manchas, rejuvenecimiento de la piel, entre otros.

Dayanna Rodríguez es muy atenta con sus clientes y tiene mucho conocimiento. (Rafael Pacheco Granados)

En Essenza puede confiar en la seguridad y calidad de los procedimientos, respaldados por la experiencia y títulos de sus profesionales.

La decoración del consultario es bastante agradable. (Rafael Pacheco Granados)

Con Yuplón usted también puede obtener estos beneficios para la piel de su rostro, por un valor de 20.000 colones, el cual le incluye dos sesiones láser antiacné, el cual revitalizará su cutis y a la vez le dará luz. Esta opción aplica hasta el 15 de octubre de este 2024.

Para más información y para conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón

