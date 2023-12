Un joven de 23 años pasó de recibir su regalito a servirle a otros niños en la fiesta del padre Sergio

Leandro López mejor conocido como Lalo, desde que tiene memoria ha participado en la fiesta de la Asociación Obras del Espíritu Santo, de muy niño recibía los regalos, ahora, a sus 23 años es uno de los más de 3 mil voluntarios que con su amor y su vocación de servicio colaboraron en la fiesta Nacional de Navidad “¡Jesús: a tus niños los cuida tu Iglesia!”.

“En mis tiempos recuerdo, haber ido como a siete fiestas en el antiguo Estadio Nacional, eran tan bonitas, me gustaba mucho que siempre me regalaban una bola y yo era tan feliz con ese regalo, no paraba de jugar con ella”, contó.

La cara de Lalo es muy conocida para el padre Sergio y hasta para todos los voluntarios de la fiesta, ya que cuando era un niño hasta salió hasta en la publicidad de la octava edición del evento.

Lalo (en la foto el morenito) salió hasta en la publicidad de la octava edición de la fiesta de la Asociación Obras del Espíritu Santo. (Cortesía de Lalo)

“Antes recibía los regalos, ahora en la edición número 23 vengo como servidor y es muy gratificante ver que lo que yo recibí de niño, como esa bola,el perro caliente, el juguito, la manzana y hasta la bolsa de confetis, los niños lo reciben a través de mi servicio”.

Lalo estudió electromecánica, pero actualmente labora como tutor ocupacional en una fundación ubicada en Alajuelita, en la que trabaja con jóvenes de población Pani en donde se les ayuda a reformar la conducta.

Él cuenta que la carrera técnica le ayudó a crecer a nivel personal y profesional, pero le quedó la espinita de ayudar a los demás, así que descubrió que es más feliz sirviendo a los demás.

De hecho, el sábado fue a su trabajo formal y cuando salió a la 1 p.m. se incorporó a los preparativos y terminó saliendo a medianoche, para el domingo estar desde las 3:30 a.m. recibiendo las manzanas que se le repartirían a los niños durante la fiesta.

Lalo tuvo la bendición de entregarle el primer regalo a Monserrat, una niña que vino a disfrutar de la fiesta desde Sarapiquí. (Foto: Albert Marín) (Albert Marín)

“Siempre he dicho que uno tiene que devolver lo mucho que Dios le da uno a lo largo de la vida y eso es lo que me hace estar aquí, Dios se ha portado bien conmigo y soy agradecido por eso, mi ejemplo de superación, le puede servir a alguien más que lee esto, para que salga adelante, yo creo que uno puede impactar a alguien con su sonrisa, así que todo acto cuenta cuando se trata de ayudar a otros”.