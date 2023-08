¿Qué hacer el fin de semana? Desde conciertos en el teatro hasta ferias para celebrar a mamá

Este fin de semana viene cargado de actividades culturales, por lo que si aún no cuenta con planes para celebrar el Día de la Madre, puede aprovechar y visitar el Teatro Melico Salazar, el Museo de los Niños o participar de variadas ferias de emprendimientos.

Acá le contamos los detalles de los eventos, a los que puede asistir este 12 y 13 de agosto.

Orquesta de Glenn Miller Copiado!

La Orquesta Glenn Miller se presentará en el Teatro Popular Melico Salazar este sábado y domingo, a las 8 p. m. En este evento se interpretarán clásicos como In the mood y American Patrol, con el acompañamiento de bailarines de Dancing With The Stars.

Las entradas están a la venta en eticket.cr y tienen un precio de ₡26.000 para la galería del cuarto piso, ₡29.500 para el palco de la galería, ₡38.500 para el balcón del tercer piso, ₡43.000 para el palco del segundo piso, ₡54.000 para el balcón del segundo piso, ₡59.000 para el palco del primero piso y ₡66.000 para las lunadas.

Orquesta de Glenn Miller tendrá dos conciertos este fin de semana, en el Teatro Melico Salazar. (Cortesía)

La Sonora Santanera con la Orquesta Sinfónica Copiado!

La agrupación mexicana La Sonora Santanera se presentará el domingo 13 de agosto, a las 7 p. m. Disfrute de su propuesta con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Intermedia del Instituto Nacional de la Música, en una presentación para todo público.

Este concierto también se realizará en el Teatro Melico Salazar y las entradas se pueden adquirir en el sitio eticket.cr. El precio de los boletos van desde los ₡37.000 para el cuarto piso, ₡42.600 para el tercer piso, ₡48.300 y ₡54.000 para la luneta central, lateral y palco de primer piso.

Un agosto en Costa Rica sin La Sonora Santanera, no es agosto. La banda mexicana tiene una relación muy cercana con los ticos. (Cortesía)

Mamá entra gratis al Museo de los Niños Copiado!

Al comprar un boleto para niño o adulto en el Museo de los Niños, las mamás podrán entrar de manera gratuita a las instalaciones del museo este sábado y domingo, en horario de 9 a. m. a 5 p. m.

Este pase incluye la visita por el Museo Penitenciario, la Galería Nacional y todas las salas interactivas del Museo de los Niños. Además, durante el fin de semana se realizarán animaciones, actividades y cuentos dirigidos a madres e hijos.

Las entradas para niño y adulto tienen un costo de ₡4.000 y se pueden adquirir en el sitio boleteria.museocr.org. Al momento de realizar la compra, solo se debe seleccionar la casilla Dinomamá gratis, para asegurar el espacio de la madre.

Las mamás podrán entrar de manera gratuita a la exhibición ‘Dinolab’, la cual incluye más de 15 dinosaurios animatrónicos de diferentes tamaños. (Foto: Museo de los Niños)

Feria de mujeres emprendedoras Copiado!

La Feria Mujer ECOEmprendedora se realizará este sábado 12 de agosto, de 8 a. m. a 5 p. m., en el parque de La Fortuna de San Carlos. En el evento se conocerán 20 emprendimientos liderados por mujeres.

Esta iniciativa, del Grupo Ecoquintas, ofrecerá productos como jabones artesanales, pan artesanal, ropa, bolsos tejidos, trajes de baño y vinos de flor de jamaica.

Puestos de emprendedores ofrecerán bisutería, ropa, calzado, maquillaje, decoración y más (Foto: Porter Novelli)

Actividades varias en centros comerciales Copiado!

Los centros comerciales de Avenida Escazú, Aleste, Escazú Village, Plaza Tempo y Terrazas Lindora tendrán una agenda cargada de actividades culturales. Entre ellas se destacan:

Terrazas Lindora: El sábado 12, a las 9 a. m., habrá clase de zumba con Smart Fit, en la zona de drop off. Ese mismo día, disfrute del evento Experiencia de Barbie con la tienda Toys, de 1 a 5 p. m.

Plaza Tempo: Del 8 al 13 de agosto, feria de emprendimientos Pop Up Diseño Nacional, de 11 a. m. a 6 p. m. Además, no se pierda los conciertos de Karina Severino, el sábado 12 a las 2 p. m., y el domingo 13 con el grupo Par de Tres, a la misma hora.

Escazú Village: Sábado y domingo, a partir de las 2 p. m., taller de scrapbook para madre e hijas. A partir del medio día, ambos días habrá feria de emprendimientos en colaboración con la Municipalidad de Escazú.

Avenida Escazú: Del 11 al 13 de agosto, de 12 a 7 p. m., asista una Feria de Emprendimientos. Además, habrá concierto acústico pop el sábado 12, a las 3:30 p. m., y Chillouts Sessions el domingo, a la misma hora.

Aleste: Feria de Emprendimientos Km0, los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto de 11 a. m. a 7 p .m. Además, participe de la charla Combinaciones de Prendas, que se realizará el sábado a las 2 p. m. Finalmente, no se pierda el concierto con El Pana, el domingo 13 a las 5 p. m., y Plancha Live a las 6 p. m.