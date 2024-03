Pareja colombiana se empeña en embellecer a sus clientes

Las bodas, fiestas, graduaciones y otras actividades lo hacen a uno correr y buscar lugares para lograr un look deslumbrante y elegante, por eso en Tiempo Libre nos dimos a la tarea de buscar un salón de donde salgamos con un cabello espectacular, unas manos delicadas y unas cejas divinas, así llegamos a Thomas Beauty Center.

Yo quería vivir esa experiencia y hacerme un cambio y este salón me dio esa seguridad de que estaba en buenas manos, así que entramos y voy a contarles cómo fue todo. Nosotros visitamos el salón de Zapote, que se ubica 225 metros al sur de la iglesia católica, frente a Correos de Costa Rica, muy cerca de la capital.

Esta es la aplicación de un champú de limpieza profunda para eliminar impurezas. (Jorge Navarro para La Nación)

Hamber Parra, el dueño del salón, nos atendió y nos contó un poquito de su historia. Este negocio familiar, que él tiene junto a su esposa, Jackeline Osa, nació hace 15 años en San Antonio de Desamparados, pero gracias a sus cómodos precios, a la atención y al profesionalismo, se fueron extendiendo y es así como ahora cuentan con otros salones en Guadalupe y en Zapote.

No todo empezó como usted lo ve ahora, ya que para iniciar ofrecían solamente servicios de corte, blower (secado de cabello), plancha y tintes para dama, pero le fueron poniendo bonito y conforme aumentaba la clientela agregaron opciones como uñas especializadas, barbershop (para hombres), depilaciones, perfilados y limpiezas faciales.

Cliente en proceso de lavado de cabello para lograr una limpieza profunda. (Jorge Navarro para La Nación)

Este proyecto es fruto del esfuerzo de esta pareja que luchó por hacer su sueño realidad. “Llegar a un país (son colombianos) a emprender un nuevo proyecto no fue fácil, pero con la ayuda de Dios y de este grandioso país, al cual tenemos mucho que agradecerle por las oportunidades que nos dio, se fueron generando nuevas oportunidades, encontramos el apoyo de gente hermosa”, mencionó Hamber.

Así de bonitas le pueden quedar las uñas en Thomas Beauty Center. (Jorge Navarro para La Nación)

El proceso se realiza con mucha paciencia y esmero, las clientes se van satisfechas. (Jorge Navarro para La Nación)

Las chicas que llegaron mientras estuve ahí se fueron muy contentas, unas llegaron a hacerse cambios en su cabello y otras a hacerse sus uñas con estilos muy bonitos. Un proceso que pude observar fue la nanoplastia, para lo cual primero le lavaron el cabello a la chica, luego le aplicaron el producto, se lo dejaron por varios minutos, después se lo secaron y como último paso se lo plancharon, el cabello queda totalmente liso y brillante.

Así de bonito le quedó el cabello a la cliente después de la nanoplastia. (Jorge Navarro para La Nación)

La nanoplastia de liso perfecto es un tratamiento que logra alisar, hidratar, tiene efecto reparador y permite recuperar la forma original del cabello, lo cual tiene un efecto muy beneficioso porque además del cambio de look, le cuida y repara el cabello.

“Nosotros estamos trabajando este servicio de nanoplastia orgánica ya que hemos visto que en el mercado y a nivel de belleza las mujeres están buscando facilidad y no tener que estar usando la plancha. Nosotros ofrecemos un producto natural que no es nocivo, lo hemos trabajado con excelentes resultados e incluye el corte, el blower y la plancha, que son acabados finales.

En el salón se trabaja con mucha delicadeza. (Jorge Navarro para La Nación)

“Al servicio le agregamos un perfilado de cejas y el servicio de uñas que es manicura rusa, que consiste en retirar las impurezas de la uña, correr la cutícula y preparar la uña para un esmaltado semipermanente”, nos mencionó Hamber. Imagínese usted, se puede hacer el pelo, las uñas y las cejas en un mismo día, para salir como nueva.

El grupo del salón está conformado por personas profesionales que le van explicando los beneficios de los tratamientos. (Jorge Navarro para La Nación)

En mi caso después de ver esos cabellos tan bonitos, me animé a realizarme un cambio de look y me aplicaron bótox capilar, que el proceso es muy similar, ya que primero se hace un lavado, luego se realiza el blower y por último se sella con el planchado, ¡el cabello queda hermoso!

Aquí se me estaba realizando el lavado de los colochos, limpieza profunda. (Jorge Navarro para La Nación)

El bótox es un tratamiento que aporta nutrición, reestructuración y brillo, por lo que definitivamente el cambio es muy evidente. Así que andaré con mi cabello lacio por varios días porque gracias al proceso el pelo se mantiene y dura varios días.

Luego de aplicar el bótox, se coloca un gorro térmico. (Jorge Navarro para La Nación)

Leslie Vargas fue la que me realizó el lavado del caballo y me aplicó el producto, luego me lo secaron y Rebeca Méndez colaboró con el planchado, el pelo quedó espectacular.

Hamber tiene un mensaje para usted: “Quiero invitarlo a que nos dé la oportunidad de conocer un lugar que es especialmente preparado para usted. Este salón no tiene dueños, es de todos. Venga a pasar un momento alegre y cálido y viva una experiencia que va a querer repetir”.

Este fue el resultado final, el cabello quedó espectacular. (Jorge Navarro para La Nación)

Yo quería poder conocer alguna opción para usted, así que consulté y me contaron que con Yuplón usted puede hacerse nanoplastia, esmaltado regular (liso y escarchado), kit (sachet para mantenimiento) y perfilado de cejas por 22.900 colones, este aplica hasta el 14 de junio de este año.

Para más información sobre los términos y condiciones puede visitar: https://www.yuplon.com/campaign/5090 o bien comunicarse al 7012-9621.

