Descubra la historia de una tica que impulsó su negocio con el arte de sus manos

Las fiestas de cumpleaños, bodas, conciertos y otros eventos nos llevan a buscar algún lugar para prepararnos y lucir impecables. Ante esto, una mujer tica, con un talento excepcional para la estética, aprovechó el arte que sale de sus manos para crear un negocio: Centro y Spa Katia.

Katia lo espera para echarle esa manita en lo que usted necesite. (Mayela López)

La propietaria, Katia Flores, tuvo la visión de crear una empresita donde las personas pudieran salir renovadas. Ahora está viendo los frutos de un sueño que comenzó en su hogar y actualmente cuenta con opciones como reducción de medidas, tratamientos faciales y depilaciones láser, respaldados por la última tecnología que hace posible estos procesos.

“Soy esteticista profesional hace 13 años, me gusta emprender y me gusta mucho todo el área de estética. Empecé en mi casa y poco a poco fui surgiendo” nos contó Katia, la mujer que está detrás de este proyecto.

Katia tiene manos mágicas para hacer masajes y limpieza. (Mayela López)

Su idea fue viendo los resultados con el paso del tiempo gracias al apoyo y la confianza de sus clientes. Hoy en día, su establecimiento es muy solicitado y está dedicado a embellecer a cada persona que entra por sus puertas. Ella es una mujer muy dedicada a su trabajo y se nota que disfruta lo que hace.

Aquí podrá chinear su rostro, cabello, uñas y mucho más. (Mayela López)

Desde que entré, me sentí muy bien recibida. Cada una de las chicas fue muy amable y estuvo atenta a cada detalle, explicándome los procedimientos del spa. Había muchas opciones disponibles, pero yo iba con la idea de una limpieza facial y aproveché para hacer algunas preguntas sobre mi piel; hay que sacar el ratito para darse un chineíto de vez en cuando.

“Me tomo esta tarea con mucha responsabilidad, me gusta que vean resultados, que vean las fotos de antes y después para que ellos mismos vean el cambio. La mayoría de nuestros clientes están con nosotros desde que yo empecé. Esto fue todo un reto, yo lo he sacado adelante sola”, mencionó Flores.

El lugar es muy acogedor y con colores cálidos. (Mayela López)

Katia sabe muy bien que la imagen que ella proyecta es importante para atraer a sus clientes, así que la encontramos bien arreglada, con su cabello radiante, uñas impecables y un rostro resplandeciente, lista y entusiasmada por compartirnos su historia y a la vez realizarme la limpieza profunda.

Las limpiezas faciales le dejan el rostro como nuevo. (Mayela López)

Normalmente me realizo limpiezas en mi hogar y nunca me había realizado una profunda, pero Katia me explicó cómo era el procedimiento y me encantó la idea. Primero se realiza una exfoliación, que ayuda a limpiar y eliminar las impurezas del rostro.

Luego de eso se me realizó una extracción, que mejora el aspecto de la piel y también es perfecto para tratar los puntos negros y barritos, que de hecho yo tenía un brote y Katia me explicó que es por el cambio de clima y además me recomendó utilizar un tónico facial.

Las chicas son muy amables y están dispuestas a ayudarle. (Mayela López)

Después de la extracción se realiza un proceso de ozonoterapia, el cual tiene múltiplos beneficios para la salud de la piel y para concluir se realiza una microdermoabrasión, que también contribuye a la exfoliación y a eliminar las células muertas y por último se hace una hidratación.

Centro y Spa Katia cuenta con todo el equipo necesario para darle una atención excepcional. (Mayela López)

Flores nos confesó que le gusta mucho realizar tratamientos faciales y reductivos y que utiliza productos muy buenos ideales para lograr los resultados deseados.

“Somos muy responsables y trabajamos con mucha dedicación, nos gusta atender a nuestros clientes y que se sientan cómodos, la atención es muy importante y tratamos que se sientan en casa”.

En Centro y Spa Katia usted se sentirá como en su casa. (Mayela López)

Yo quedé fascinada, durante el proceso Katia me realizó unos masajes en el rostro que uno siente que se duerme, hay una sensación de relajación y descanso, además el lugar es muy bonito y el ambiente es muy cálido.

Usted puede realizar sus consultas mientras le realizan los procesos. (Mayela López)

Si usted también quiere vivir esta experiencia y realizarse algún procedimiento, le contamos que con Yuplón hay una opción de masaje relajante con tratamiento facial para dos personas por un costo de 10.900 colones el cual aplica hasta el 1º de octubre de este año. Para más información y para conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón

Centro y Spa Katia se ubica en Pavas, 250 metros oeste de la Bomba La Favorita, frente a Motex.