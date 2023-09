En el mes de la Patria, el Padre Mix le invita a recorrer Costa Rica y estos son sus lugares favoritos

El locutor Andrés Zamora, mejor conocido como el Padre Mix es un enamorado de Costa Rica y por eso, en el mes de la Patria invitó a los costarricenses a conocer más cada rinconcito de Tiquicia.

Zamora conversó con Tiempo Libre y añadió que hay dos provincias que tienen un lugar muy especial en su corazón y nos dijo por qué.

“Me encanta visitar dos provincias, son mis favoritas. Una de ellas es porque en ahí me crié y es la provincia de Heredia, Heredia de mis amores.

“En ella me dieron mis primeros chancletazos, dejé mi ombligo y me encanta. Además, me gusta visitar la provincia de Alajuela, es uno de mis lugares predilectos”, afirmó.

Uno de los sitios imperdibles para el comunicador son los alrededores del volcán Poás.

“Me encanta pasear por las faldas del volcán Poás. Es una zona verde en donde se respiran kilómetros de paz, uno se encuentra con la naturaleza, es un regalo del cielo”, comentó.

El Padre Mix destacó además, que de la provincia de Alajuela lo que más le atrae es la Zona Norte.

“Me parece que la zona de San Carlos es hermosa, La Fortuna tiene una majestuosidad única, es una vista espectacular y todo el atractivo que nos da la tierra sancarleña. Además está Chachagua, de verdad que tenemos que hacer el esfuerzo de visitar Costa Rica, es una tierra hermosa, un regalo de Dios”, comentó.

Al Padre Mix le encanta pasear por la Zona Norte. Instagram.

¿A dónde ir?

Andrés no quedó ahí y recomendó otros lugares para ir en Heredia.

“Me encanta un lugar que me hace recordar los paseos de los domingos por la mañana, que hacía con mi papá y es el parque central de Heredia, en donde uno puede sentarse ahí, conversar, comerse un cono, escuchar las programaciones de la Escuela de Música.

“Además, en Barva de Heredia hay paisajes hermosos y en general las montañas de Heredia nos darán paz que tanto se necesita en este tiempo. Por eso las recomiendo, porque quedan cerca de San José y usted se sentirá en paz”, dijo.

El Padre Mix hizo una invitación muy especial a los ticos.

“Visitemos Costa Rica, hagamos turismo local, eso ayuda y fortalece la economía local y de muchas familias, vale la pena descubrir las bellezas de nuestro país”, contó Zamora, quien hace unos días fue cesado de su puesto como director de radio Nacional.