Derribamos algunos mitos de lo que puede y no puede hacer en la romería

Si tiene alguna lesión, lo mejor es no realizar la romería, para evitar empeorar su condición. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque muchos ya realizaron la romería a la basílica de los Ángeles, hay una gran cantidad de personas que prefieren dejar esta caminata de fe para los días 1º y 2 de agosto.

Por eso, en Tiempo Libre le queremos dar una serie de bolados para que pueda realizar este trayecto en las mejores condiciones y para eso conversamos con la doctora Sofía Chaverri, especialista en medicina física y rehabilitación de Vivit Salud, quien derribó algunos mitos sobre esta tradicional caminata.

- ¿Qué se debe hacer y qué no antes, durante y después de la romería?

Una de las cosas más importantes es la condición física y, aunque es un camino de fe, la doctora recomienda que los peregrinos comiencen a prepararse con meses de antelación.

“Hay gente que se prepara una semana antes y eso requiere de una preparación, porque es una caminata en la que se pueden recorrer cerca de 24 kilómetros, lo que significa un poco más de una media maratón (21 kilómetros).

“A nivel médico no es recomendable que una persona sedentaria o que no haga esfuerzo físico haga esta caminata sin estar preparado y mi recomendación es que se prepare como mínimo 3 meses antes de hacer la caminata”, destacó.

Otro tema al que se debe prestar atención es la condición de salud del romero.

“Si no tenía pensado hacer la romería y de un momento a otro se decide a ir, como profesional en salud recomiendo que no se haga y si tiene factores de riesgo por problemas cardiovasculares, si es sedentario, está resfriado o tiene una lesión, mejor no haga la romería, porque puede exponer su salud”, manifestó.

No cambie la comida

En cuanto a la alimentación, la profesional dijo que es indispensable mantener la dieta que se hace habitualmente y no debe comer o beber productos que no ha ingerido anteriormente, porque luego le pueden caer mal al estómago.

“La alimentación es muy importante. Días antes debe evitar las comidas pesadas, pensando que si come más eso le ayudará, porque no se trata de hacer una carrera, es un recorrido extenso, pero se hará caminando.

“Aquí es donde se recomienda el plato saludable, donde haya vegetales, alguna proteína (carne) y carbohidratos, que son los nutrientes que se necesitan para aguantar este tipo de caminatas. No crea que un día antes, comer alimentos procesados como la pizza o una hamburguesa, será una buena opción”, manifestó.

No se recomiendan las comidas muy procesadas el día antes de la romería, para que no provoquen malestares en la pancita.

Durante el camino, algunos creen que entre más coman es mejor y eso no es así.

“Si se hace la romería en la mañana, se puede desayunar como la persona suele hacerlo, no exagerar y mientras camina puede hacer meriendas saludables, con frutas sencillas de transportar, como banano, manzana o una barrita energética.

“Además, pueden tomar agua sin ningún problema. Algunas personas comen chocolate, que tiene un porcentaje de grasa importante, pero lo cambiaría por una fruta o barrita, que tienen carbohidratos, que es lo que más necesitamos para aguantar el ritmo”, señaló.

¿Es necesario tomarse algún medicamento antes de iniciar el recorrido? “En esto no hay que inventar o hacer caso de lo que consumen otras personas. Uno no debería automedicarse ni tomar ningún medicamento antes o durante, a menos que sea un tratamiento que la persona deba tomar para un problema de salud”.

Y sobre la aplicación de ungüentos o alcohol en las piernas, esto dice la especialista.

“Si uno piensa que rinde mejor o evita acalambrarse puede hacerlo, pero esto lo que hace es que provoca un calentamiento superficial en las zonas donde se aplicó”, afirmó.