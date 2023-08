Daniel Carvajal los pondrá a mover el esqueleto

Este domingo se llevará a cabo un festival deportivo que a muchos les permitirá calentar motores para la carrera Avon, que se hará en beneficio de pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama.

Pasar Tiempo Libre es cuidar de su salud y por eso se le invita a participar en este festival, que se llama “¡Cada paso es por vos!” y se realizará en La Sabana, a partir de las 7 de la mañana. Durante la actividad, habrá sesiones de entrenamiento de atletismo y tips de nutrición con Gabriela Traña.

A las 8:30 a.m. Nany Sevilla les dará una clase de ejercicios y una hora después, el exparticipante de Dancing With The Stars, Daniel Carvajal pondrá a los asistentes a mover el esqueleto, con una clase de cardio dance.

A las 10:30 a.m., Rafael Zamora impartirá una clase de yoga y también se podrán inscribir en la carrera, que tendrá lugar el primero de octubre.

La entrenadora Nany Sevilla impartirá clases de ejercicio. Albert Marín. (Albert Marín)

El precio de la inscripción a la carrera de 5 kilómetros y 10 kilómetros es de ¢16 mil. La caminata es gratuita, pero quienes deseen ayudar a generar recursos para Fundeso pueden adquirir la camiseta rosa por ¢6 mil.