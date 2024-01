Conozca un oasis de aguas termales con acceso a todo público

Aunque muchos recién volvieron de sus vacaciones hay otros que siguen o que están deseando tener un ratito libre para ir a disfrutar con sus familias o sus parejas.

Si usted es de los que busca disfrutar de unos días de descanso sin sufrir la cuesta de enero, puede visitar un oasis en el cual solo deberá sentarse y dejar que el agua calientita lo relaje.

Este mágico lugar que le venimos a recomendar en La Teja, se llama aguas termales el Chollín y se ubica en San Carlos.

Si va ajustado de presupuesto, no se preocupe, aquí las aguas termales son gratuitas y son igual de bellas que si pagara en un resort de la zona.

En este lugar rodeado de bosque corre el agua calientita que viene del Volcán Arenal. (Foto de Facebook el Chollín)

Esta piscina natural es alimentada por las mismísimas aguas que bajan del Volcán Arenal, la única diferencia es que lo mejor es que lleve su propia comida, su paño y unos zapatos que pueda mojar, porque ahí sí que no va encontrar ni duchas, ni restaurantes, por lo que debe ir bien preparado.

Recuerde llevar bloqueador, repelente, ropa de cambio y buena hidratación.

Es que lo bonito de este lugar es precisamente el entorno natural que lo rodea, porque son aguas termales en medio de vegetación, árboles y piedritas que embellecen aún más el lugar, ya que no hay ninguna piscina artificial, es literalmente estar en medio de la naturaleza, así que va disfrutar de una experiencia única.

De hecho, este lugar es el punto de reunión de muchos ticos y turistas, que llegan a disfrutar y relajarse, el lugar es muy concurrido, por lo que es mejor ir preparado para estar ahí todo el día y aprovechar bastante el rato.

Hay bastantes pocitas, y espacio, no piense que es muy pequeño, porque no es así, solo que hay ciertos momentos en los que se va llenar mucho debido a lo bello y refrescante que es.

Muchas personas se animan a ir en las tardes y llevar un foco o algunas luces de batería para disfrutar de un ambiente más privado y ver el anochecer, pero si uno se anima a caminar un poco más arriba, se encuentran espacios con cascadas pequeñas, pero más privados.

Este río está rodeado de mucho bosque y tiene varias pocitas para sentarse y sentir cómo cae el agua caliente sobre la espalda, definitivamente es una terapia de la naturaleza.

El lugar se ubica a 15 minutos del centro de La Fortuna y a unos 50 metros del hotel Tabacón, no hay un letrero específico, pero si va en carro puede poner en Waze aguas termales el Chollín, ahí se va tomar un guachi que le va a cuidar el carro mientras, usted disfruta del lugar.

Desde la entrada principal del lugar deberá caminar como 100 metros para llegar al puro frente del río donde corren las aguas calientitas, y el recorrido es de una dificultad baja, solo lleve buenas tenis.

Imagínese todo relajado disfrutando en este oasis. (Foto de Facebook el Chollín)

Si va en Uber o taxi, casi todos los sancarleños de la zona conocen el Chollín, así que fácilmente lo van a guiar.

El lugar como es abierto al público, no tiene un horario específico, así que es solo de que elija la hora que le queda mejor, e ir bien acompañado con familiares, amigos y hasta con la mascota.

Algo importante que tiene que considerar es que el lugar no es peligroso, pero lo mejor es no sumergir la cabeza en las aguas termales, esta es una recomendación que hace el Ministerio de Salud, ya que es peligroso por las famosas amebas, por lo que debe procurar mantener la cabeza fuera del agua y vigilar a los niños, no se descuide.

Esta joya paradisíaca es considerada uno de los atractivos naturales más bonitos de la zona, convirtiéndose en el destino ideal para conectar con la naturaleza que tiene que conocer.