Gustavo Cordera regresa libre y feliz a un nuevo concierto en Costa Rica

La relación de Gustavo Cordera (exvocalista de Bersuit Vergarabat) con Costa Rica es de larga data. Con cariño, el artista argentino recuerda espectáculos en Montezuma, Pérez Zeledón, Limón y San José y es por esa linda unión que el cantautor se mostró muy emocionado por el concierto que presentará este martes 21 de noviembre, en Jazz Café, Escazú.

El intérprete vendrá a nuestro país unas semanas después de que fuera uno de los invitados del concierto del 15 aniversario de Los Ajenos, con quienes además grabó el tema Murga. Durante esa visita aprovechó para promocionar el espectáculo que dará en solitario.

Cordera llega una vez más a suelo tico con sus canciones de todos los tiempos como Se viene, La bolsa, Murguita en el sur o Mi caramelo, pero también en la maleta trae el disco Libres, una publicación en trilogía que contiene los EP Cuerpo, Mente y Espíritu.

A sus 62 años, Gustavo Cordera sigue con un ímpetu envidiable no solo en el escenario, sino también en su vida. Con esa energía dará un nuevo concierto en Costa Rica. (Cortesía)

Gustavo Cordera regresa libre a Costa Rica

El disco Libres significa mucho en la carrera de Gustavo Cordera. El compositor explicó que aunque escribe canciones desde 1982, ahora vive un momento muy especial y significativo en cuanto a creatividad.

“Las canciones me reparan, me sanan, me dan vida y por eso pretendo compartirlas con la gente para que inspiren a que pase lo mismo. Mi mirada va cambiando y la forma de percibir las cosas también se está transformando con el tiempo. Mi antena está cada vez más limpia, más fina y con una sintonía mucho más precisa”, dijo en entrevista con La Nación.

Sobre esta última producción, Cordera aseguró que el material tiene como novedad la profundidad y que está a la altura de los tiempos que estamos viviendo, más específicamente después de la pandemia, ya que considera que las personas perdieron mucho de sí mismas en estos tiempos de cambio.

El artista define Libres como un disco de época, hecho en un momento donde se perdieron la libertad y la identidad. “Al salir a la calle no sabías a quién tenías al frente, ni tampoco quién eras”, expresó el artista en referencia al uso de mascarillas.

Por eso se inspiró e hizo este disco dividido en tres partes, en diferentes aspectos de la vida que él considera deben de estar equilibrados. Afirmó que los seres humanos tenemos una necesidad muy grande de volver a nosotros mismos y que la música y el arte tienen esa función en la historia de la humanidad.

“Pase lo que pase, el arte va a aportar al mundo una nueva mirada. Este disco muestra una nueva mirada para que las personas puedan volver a encontrarse con el baile, a pensar por sí mismos en un mundo donde la libertad de pensamiento y expresión han sido anuladas”, agregó.

Cordera confesó que se siente muy agradecido por la aceptación que han tenido sus nuevas obras y el lugar de privilegio que tienen sus composiciones más famosas en el corazón del público. Este es otro balance que existe en su carrera, uno que suma seguidores de muchos años y nuevos fans que aprecian de manera diferente sus letras y música.

Gustavo Cordera en concierto en Costa Rica

Sobre su nueva presentación en nuestro país, Cordera afirmó que será un momento para bailar y gozar hasta más no poder.

En el concierto de Gustavo Cordera en Costa Rica estarán presentes Los Ajenos y El Guato. (Cortesía)

Prometió que el concierto será una experiencia completa que removerá la memoria emocional de los ticos y de él mismo.

“Me vengo a reencontrar con los ticos”, manifestó el músico, agregando que se siente muy interesado en ver en la audiencia a personas de diferentes edades y generaciones.

El argentino cantará en Jazz Café, a partir de las 8 p. m. En el escenario también estarán los ticos de Los Ajenos y el Guato.

Las entradas para el concierto están a la venta en el sitio www.jazcafecostarica.com. El precio del boleto es de ¢28.000 (más cargos por servicio).