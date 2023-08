Éditus, Mario Maissonave, Peregrino Gris y más ticos se unen para ayudar a Ucrania

Los ticos de Éditus, Peregrino Gris, Mario Maissonave, Paco Jiménez y Luigi Flores, se unirán a un gran espectáculo con artistas internacionales para apoyar al pueblo de Ucrania. La idea es recaudar fondos para comprar suministros médicos para los ciudadanos de ese país.

La cita es el 13 de octubre, por medio de una transmisión en vivo que organizó el ucraniano Bruce Callow desde el Korzo Pub, en la ciudad de Lviv. El concierto inicia a las 8:30 a. m. (hora de Costa Rica).

El grupo nacional Éditus formado por Carlos 'Tapado' Vargas, Ricardo Ramírez y Edín Solís, ganadores del premio Grammy, suman su talento para apoyar a Ucrania. (Cortesía)

El show podrá verse por medio del enlace https://www.youtube.com/@LiveInLviv.

“Para mí y mi banda es un privilegio poder ser parte de un evento con fines humanitarios en apoyo al pueblo de Ucrania”, explicó Paco Jiménez, ex Ragga By Roots.

Por su parte, Mario Maisonnave comentó: “Estoy feliz de participar en este concierto internacional junto a muchos grandes amigos y artistas para apoyar a nuestras hermanas y hermanos en Ucrania”.

Por su parte, Edín Solís, de Éditus, expresó que están muy honrados de participar en el evento, ya que estos espectáculos culturales son una muestra de solidaridad”.

¿Cómo ayudar? Copiado!

Quienes deseen apoyar esta causa, pueden hacer donaciones antes del concierto por medio de la ONG Amigo Relief Missions, al sitio: https://www.canadahelps.org/en/charities/amigo-relief-missions-ltd/ (la moneda que recibe este enlace es en moneda canadiense).

La lista de artistas invitados es: Mario Maisonnave (Costa Rica), Annemarie Borg (Londres), YYC (Calgary), The Color Up (Los Ángeles), Paco Jiménez (Costa Rica), Erik Hendin (Nueva York), This Must be the Space (Varsovia/Madrid), William Is (Chicago), Luigi Flores (Costa Rica), The Pushers (Islas Falkland), PBD (Harrisburg), Kniki (Perth), Nancy Kelel (Azusa, San Ignacio), Peregrino Gris (Costa Rica), Éditus (Costa Rica), Norichika Horie (Tokyo) y Bruce Callow (Lviv).