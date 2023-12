Alex Ubago y la noche en que celebró un romance de 20 años con los ticos

Una noche romántica, íntima y de muchos recuerdos de juventud. Así fue la que se vivió este domingo 17 de diciembre en el Club Pepper gracias al concierto que el cantautor español Alex Ubago les ofreció a sus fanáticos ticos.

A eso de las 8:15 p. m., un video con el resumen de su historia artística sirvió para calentar el ánimo del público que asistió para cantar con él grandes éxitos de la música romántica en español.

Alex Ubago llegó por segunda vez a Costa Rica para celebrar los 20 años de trayectoria que tiene en la música y, como había prometido en una entrevista con La Nación, el encuentro sirvió para remover recuerdos y cantarle al amor.

¿Qué pides tú? fue la canción que escogió para darle inicio al recorrido musical y los espectadores lo agradecieron con un coro fuerte, gritos y aplausos. La emoción de los románticos estaba a flor de piel. Ubago subió al escenario con la guitarra en mano y estuvo acompañado durante el espectáculo por un tecladista y un baterista.

Alex Ubago en vivo desde Costa Rica

El trío se fusionó bien. Los músicos bailaron al son de la balada pop del español y, con ellos, el público, que en su mayoría estaba conformado por mujeres, hizo lo propio desde los diferentes sectores de Pepper.

Ubago interpretó Viajar contigo y, luego, aprovechó un espacio para hablarle a sus fans. “No puedo explicarles la emoción que siento en este momento. Hacía bastante tiempo que no veníamos por aquí y no podemos estar más felices de que esta gira haya dado una parada aquí en Costa Rica”, dijo; la gente se le unió con alegría.

En esa intervención, Ubago se puso nostálgico: reconoció que se siente muy orgulloso por sus dos décadas en la música y el trabajo que ha realizado, además, resaltó la fidelidad del público que lo ha acompañado en ese viaje.

La dedicatoria de la tercera canción del concierto fue para dos personas muy especiales en su vida: sus padres, a quienes les cantaba sus creaciones cuando era un adolescente y empezaba a componer música.

Así fue como llegó a la presentación el tema Por tantas cosas. Después sonaron Cuanto antes y Míranos.

El concierto que dio Alex Ubago en Costa Rica fue un gran espectáculo, pero más allá de que interpretó todos sus éxitos, fue la personalidad del español la que enamoró todavía más a sus fans ticos. (Jorge Navarro para La Nación)

Todo amor y pura vida, así fue Alex Ubago en concierto

“¡Joder! Ahora entiendo eso del pura vida”, dijo muy emocionado el artista al ver la respuesta que sus creaciones tenían en la audiencia, porque hay que decirlo: desde el público se sentía un amor desbordado por las canciones que Ubago ha ofrecido en estas dos décadas de carrera.

El artista, quien solo había visitado Costa Rica una vez en el 2004 y que se moría por regresar a suelo tico, fue en el escenario todo amor y pura vida. Durante su presentación, el músico se mostró cariñoso, divertido y agradecido por este regreso al escenario tico.

Se notó lo que disfrutó en el show. Tocó con mucha pasión la guitarra y las interpretaciones estuvieron cargadas de emoción, la cual contagiaba a todos con cada palabra.

Alex Ubago se mostró amable, cariñoso y agradecido con su público durante el concierto que ofreció este domingo en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

El recorrido continuó por piezas como Destinados, Amarrado a ti y Sabes.

Sentado al teclado interpretó Me arrepiento y contó entre risas que a él le tienen fama de eterno despechado. “No sé muy bien por qué. He tenido mis desencuentros amorosos, quizá no tanto como la gente piensa, pero les he sacado mucho partido escribiendo canciones a raíz de esas experiencias”.

Para el cierre del espectáculo llegaron las canciones que el público esperaba con más ansias: Estar contigo, Aunque no te pueda ver y Dame tu aire.

En resumen, Alex Ubago fue encantador en el show que presentó para celebrar sus 20 años de trayectoria. (Jorge Navarro para La Nación)

Era obvio que sus fans no iban a dejarlo ir tan fácil y jamás le perdonarían que dijera adiós sin cantar su más grande éxito: Sin miedo a nada, y así fue. Antes de salir del escenario, el español se dio gusto con Idiota, tema de su próximo disco de estudio, y el clásico A gritos de esperanza; luego cerró precisamente con Sin miedo a nada.

Si hubiera que resumir en una palabra cómo fue el show de Alex Ubago lo más apropiado sería calificarlo de encantador. El artista no solo interpretó lo mejor de su repertorio, sino que también supo cómo enamorar con su carisma aún más a sus seguidores. Quedó comprobado el amor que hay entre español y ticos, el cual parece que perdurará muchos años más.