Xbox Game Pass trae nuevos juegos y deja espacio para anunciar un juego grande

Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, una vez más está ampliando su biblioteca de juegos disponibles y esta vez trae cinco poco conocidos, pero que vale la pena darles una oportunidad. Y si bien los juegos son el plato fuerte, Xbox dejó suficiente espacio para dar un gran anuncio más adelante.

Xbox Game Pass anunció su nueva alineación de juegos y esta vez incluyó algunos poco conocidos. Crédito: Xbox.

A partir de este momento, ya están disponibles Magical Delicacy, es un juego de plataformas en estilo pixel art, en el que van a gestionar un restaurante, así como Flock que es un cooperativo multijugador, en el que con sus amigos, vuelan sobre un hermoso paisaje recolectando criaturas para agregarlas a su bandada.

También, este 18 de julio se agregó el juego de rol, Flintlock: The Siege of Dawn, en el que van a quedar atrapados en medio de una guerra contra dioses, que va a definir el futuro de la humanidad. Así como Dungeons of Hinterberg, otro juego de rol que los va a llevar a una mágica tierra.

El último juego llega este 19 de julio y se llama Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un juego de estrategia inspirado en la cultura japonesa, en el que van a tener que defender una ciudad de hordas de monstruos.

Pero el anuncio que dejó a más de uno pensando fue que durante la revelación de los juegos, se anunció que más adelante, en el mes, van a tener una nueva actualización, lo que ha llevado a más de uno a especular que podría tratarse de un juego grande como alguno de Call of Duty.

Como recordatorio, el servicio Game Pass Core tiene un precio mensual de nueve dólares (más de 4.500 colones) y Game Pass Ultimate cuesta $17 al mes (casi 9 mil colones).

Eso sí, a partir de setiembre, los precios de Game Pass van a cambiar. De forma resumida, la versión Core va a quedar en 10 dólares mensuales (5.300 colones); la versión estándar sube a 15 dólares (8.000 colones); mientras que Ultimate quedaría en 20 dólares al mes (10.600 colones).