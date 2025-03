PlayStation tiene una muy buena selección de títulos para los próximos días.

PlayStation Plus, el servicio de suscripción de pago, tiene una excelente selección de títulos que estarán disponibles a partir del próximo martes 18 de marzo.

Los jugadores con suscripción cuentan con diferentes beneficios como lo son los títulos mensuales gratuitos, acceso multijugador en línea, descuentos y hasta almacenamiento en la nube.

En el blog de PlayStation se anunció el catálogo de Plus y Premium, así como la compatibilidad de cada uno de los juegos, para que usted no se pierda detalles.

UFC 5 | PS5

El blog de PlayStation explicó que este juego vendrá con mejoras gráficas de última generación que revitalizan las animaciones. Además, mencionó que sus luchadores favoritos contarán con una semejanza de personajes inigualable, por lo que todo apunta a que estará buenísimo.

Bang-On Balls: Chronicles es uno de los lanzamientos de PlayStation. (Blog/PlayStation)

Príncipe de Persia: La Corona Perdida | PS4, PS5

Los jugadores podrán adentrarse en un juego de acción con un nuevo héroe llamado Sargón, el cual debe enfrentarse a una tierra con consecuencias por el tiempo, utilizando habilidades y poderes especiales para superar los obstáculos y enemigos mitológicos.

Capitán Tsubasa: El ascenso de los nuevos campeones | PS4

El blog señaló que este título está basado en la serie de anime, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, que es un juego de arcade de fútbol que aporta una visión innovadora al género con acción. También dio a conocer que los jugadores podrán crear sus propios personajes con nuevas habilidades, suena bastante bien.

Código de la Operación de Batalla de Mobile Suit Gundam Fairy | PS4, PS5

El videojuego está ambientado en el Universal Century 0079 y los jugadores deberán combatir y crear lazos entre los miembros del equipo dentro del juego. Este título de acción está adaptado para entretener a un solo jugador y tiene un contexto bélico y lleno de desafíos.

Arcade Paradise | PS4, PS5

Arcade Paradise fue lanzado en el 2022 y ahora viene con nuevas funciones para poner a prueba sus habilidades. Su misión será centrarse en un negocio de lavandería y transformarlo en un salón de arcade. Además de lavar platos, deberá invertir las ganancias y construir su propio paraíso.

Además de estos títulos, los suscriptores tendrán acceso a Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5), You Suck at Parking (PS4, PS5) y Syberia – The World Before (PS4, PS5).

En caso que usted cuente con PlayStation Plus Premium, podrá unirse a las aventuras de Arcade Paradise (VR, PS VR2), Armored Core ( PS4, PS5), Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5) y Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5).