Concord, el nuevo “grande” de PlayStation, murió en menos de dos semanas

Concord prometía ser el gran nuevo juego exclusivo de PlayStation. Lo anunciaron con bombos y platillos, las expectativas eran altas, pero se terminó ahogando en su propia ambición y ahora, menos de dos semanas después de su lanzamiento, su muerte.

Concord no logró cautivar lo suficiente a los jugadores, como para mantenerse con vida. Foto: PlayStation.

Y es que PlayStation acaba de anunciar, a través de su sitio web, que el juego de disparos multijugador en primera persona, se va a desconectar este viernes 6 de setiembre.

Concord no la estaba pasando nada bien desde su lanzamiento, vendiendo únicamente 25.000 copias en PlayStation y computadoras. Para que se hagan una idea, un juego como The Last of Us, que también es exclusivo de PlayStation, ha vendido más de 30 millones de copias.

Y de esos 25.000 jugadores que compraron Concord, ni mil lo están jugando.

LEA MÁS: Concord, el nuevo grande de PlayStation, la está pasando muy mal, pero ¿cuál es la razón?

Es por eso que se tomó la difícil decisión de desconectarlo y según un comunicado de prensa, van a pensar qué hacer con el juego, si meterlo debajo de la alfombra o volver a lanzarlo en un futuro.

Por el momento, todos los que hayan comprado el juego, que tenía un precio de $40 (unos 21.000 colones), van a recibir de vuelta su dinero. En el momento en que reciban el reembolso, el juego se va a bloquear y no se puede volver a jugar.