Este famoso drama histórico dirigido por Steven Spielberg llegó a Netflix

El drama de casi tres horas, que sigue la tragedia de los Juegos Olímpicos de 1972, ya puede verse en la plataforma digital

Por La Nación / Argentina / GDA
Munich narra la misión del Mossad luego del atentado en los Juegos Olímpicos, en un drama dirigido por Steven Spielberg y ya disponible en Netflix.
'Munich' narra la misión del Mossad luego del atentado en los Juegos Olímpicos, en un drama dirigido por Steven Spielberg y ya disponible en Netflix.







