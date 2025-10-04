Este famoso drama histórico dirigido por Steven Spielberg llegó a Netflix

'Munich' narra la misión del Mossad luego del atentado en los Juegos Olímpicos, en un drama dirigido por Steven Spielberg y ya disponible en Netflix.

Netflix incorporó a su catálogo la película Munich, un drama histórico dirigido por Steven Spielberg. El filme, inspirado en hechos reales, se centra en los eventos que ocurrieron después del atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, en 1972.

El largometraje se estrenó en 2005 y toma como base el libro Vengeance de George Jonas. La historia sigue la misión secreta del Mossad, encabezada por el agente Avner Kaufman, quien recibe la orden de localizar y eliminar a los responsables del ataque que dejó 11 atletas muertos.

Un thriller que va más allá de la acción

Munich no se limita a mostrar una operación de represalia. La película plantea interrogantes sobre el costo humano y ético de la venganza. A lo largo del filme, los personajes enfrentan profundas contradicciones internas entre el cumplimiento del deber, la búsqueda de justicia y el precio emocional de sus actos.

Con una narrativa que mantiene la tensión constante, el espectador presencia cómo la violencia tiene efectos irreversibles. La película explora las consecuencias psicológicas y morales de quienes participan en acciones extremas, en un contexto marcado por el conflicto político y personal.

Elenco destacado y la mirada de Spielberg

Eric Bana interpreta al protagonista, acompañado por Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz y Geoffrey Rush. Las actuaciones aportan profundidad a una historia cargada de suspenso y reflexión.

Con casi tres horas de duración, Munich combina acción, drama y suspenso. Bajo la dirección de Steven Spielberg, la película presenta una mirada intensa sobre la lucha interna de quienes toman decisiones con consecuencias irreversibles.

La producción destaca por su cuidada ambientación, la fotografía detallada y la música compuesta por John Williams. Cada escena refuerza el impacto emocional del relato, haciendo de Munich una de las películas más reconocidas en la filmografía del director.

Una opción para ver en casa

Munich ya está disponible en Netflix. Se presenta como una opción para quienes buscan un drama cargado de tensión, con una historia que combina hechos reales, espionaje y dilemas morales. Es ideal para quienes prefieren películas que invitan a la reflexión, sin dejar de lado la acción.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.