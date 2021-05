“No había zapatos en la sala. No hay café en la olla. Se suponía que llegaría tarde, pero cuando desperté esa mañana, él simplemente se había ido. A medida que avanzaba el día, las llamadas no contestadas aumentaban, me sentía más frenética, y poco a poco la inquietud se convirtió en pánico. Algo estaba mal, pero la verdad es aún más oscura de lo que parece”, narra una de las personas que vivieron una pérdida.