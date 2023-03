Oscar 2023: reviva en imágenes algunos de los mejores momentos de la noche

El 12 de marzo dejó muchas postales para el recuerdo. Con la entrega número 95 de los premios Oscar, el mundo cinéfilo pudo guardar varios momentos memorables gracias a los discursos e invitados que asistieron a la cita.

Más allá de la victoria del filme Everything Everywhere All At Once, compartimos algunas imágenes que marcaron esta entrega de premios realizada, como es costumbre, en el Dolby Theatre de Los Angeles, California.

El director Ross White (izquierda) y Tom Berkeley (segundo a la derecha) y el productor Seamus O'Hara aprovecharon su discurso de aceptación del Oscar por mejor corto para cantar feliz cumpleaños al actor James Martin (segundo a la izquierda). (PATRICK T. FALLON/AFP)

Andie MacDowell y Hugh Grant se reencontraron 29 años después de la película 'Cuatro bodas y un funeral', en la entrega 95 de los premios Oscar. Foto: Captura de pantalla.

Bailarines interpretaron la canción 'Naatu Naatu' de 'RRR' durante la 95ª edición de los Premios de la Academia. Este tema sorprendería al llevarse la categoría por encima de Rihanna y Lady Gaga. Foto: AFP

La actriz cubana Ana de Armas se robó las miradas en su llegada al Dolby Theatre en Hollywood, California. Ella estaba nominada como mejor actriz principal por 'Blonde'. (ROBYN BECK/AFP)

Lenny Kravitz fue una de las estrellas invitadas a la gala. Se encargó de cantar en el memorial del Oscar. (VALERIE MACON/AFP)

La canadiense Sarah Polley (derecha) sorprendió al ganar la categoría de mejor guión adaptado. Acá se abraza con la actriz Florence Pugh. (PATRICK T. FALLON/AFP)

John Travolta presentó el In Memorian en los Oscar 2023 y lloró al recordar a su amiga Olivia Newton-John. Foto: Captura de pantalla

Michelle Yeoh ha hecho historia en los Oscar al convertirse en la primera mujer asiática en alzarse con el galardón a Mejor actriz principal. (PATRICK T. FALLON/AFP)