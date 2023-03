Esposa de Bruce Willis se estremece al hablar del actor: ‘Duele todos los días’

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, dio un emotivo mensaje para el actor, que el 19 de marzo cumplió 68 años. Aunque la modelo le dedicó dulces palabras de amor, no pudo evitar romper en llanto al hablar de la condición que mantiene el intérprete: demencia frontotemporal.

“Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados y por mi nariz mocosa”, comienza Emma en el emotivo video.

Bruce Willis y Emma Heming tienen dos hijas: Mabel y Evelyn. (Theo Wargo/Getty Images)

Aunque la actriz de 44 años ha sido criticada por hablar en videos de la salud actual de Willis, en este clip Emma cuenta que le parece importante que sus seguidores sean testigos de todos los sentimientos que puede experimentar una persona que está al cuidado de un paciente de demencia frontotemporal.

“Solo que pienso que es importante que veas todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ´Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces´”, expuso Heming, claramente afectada, compartiendo que no ha tenido otra opción que tomar las circunstancias con la mayor de las fortalezas.

“Estoy a cargo de dos niñas pequeñas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer, y eso es lo que estoy haciendo”, destacó.

Sin embargo, la pareja de Bruce también reconoció que experimenta periodos de tristeza cada cierto tiempo: “Todos los días… dolor todos los días, y hoy realmente estoy sintiéndome así en su cumpleaños”.

Fue precisamente por ese motivo que Ema dijo que subió dicho video, ya que, pese a que grabar ese tipo de contenidos le produce una sensación parecida a la de “clavarse un cuchillo en el corazón”, quería pronunciarse ante una fecha tan importante que sabía que las y los seguidores de Bruce tendrían presente.

“Más que hacerlo por mí misma, lo estoy haciendo para ustedes, porque sé lo mucho que aman a mi esposo y…”, se toma un momento para respirar antes de continuar: “significa mucho para mí, así que gracias”, finalizó.