Cantante de Smash Mouth estaría viviendo sus últimos días

Steve Harwell, vocalista de la banda Smash Mouth y recordado por clásicos como All Star, Walkin’ in the Sun y Then the Morning Comes, estaría viviendo sus últimos días a causa de varias y muy graves complicaciones de salud desarrolladas por la insuficiencia renal que padece, según información publicada por TMZ.

