Tasha Redd, la Drag que audicionó en ‘Nace una estrella’: ‘Siento que ya gané muchísimo’

Cuando supo que habría una nueva temporada de Nace una estrella, Mario Bolaños comenzó a valorar la idea de ir a audicionar para ser parte del concurso de canto de Teletica.

Confiesa que al principio lo dudó mucho, pues aunque siempre había querido ir a probar suerte, es “una persona que no confía en su talento y en las cosas que puede llegar a hacer”.

Sin embargo, sus amigos insistieron y su familia lo apoyaba, entonces decidió armarse de valor e inscribirse al concurso. A los días, algunas personas cercanas le dijeron que probara suerte con Tasha Redd, su personaje de Drag Queen.

Tasha Redd es una Drag Queen que surgió hace seis años. (Óscar Chavarría/ Captura Instagram)

“Ellos me decían que audicionara como Drag. Yo lo pensé y luego dije: ‘este es un espacio para demostrar que lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucho orgullo y con mucha responsabilidad’, porque no es para nada fácil ser Drag”, afirma.

Así fue como el martes 27 de junio, el joven cartaginés se maquilló, se peinó, preparó uno de sus mejores atuendos y se fue hasta el Estadio Nacional a mostrar su talento artístico frente a los jueces

Tasha Redd fue la concursante 691 e interpretó Lo que son las cosas y Creo en mí frente a Marvin Araya, Joaquín Iglesias y María Marta Fonseca.

“Sentí presión y sigo sintiendo presión. Creo que estoy creando un precedente. Y yo hablaba mucho con mis amigos y le decía que a mí me da mucho miedo meter la pata y hacerlo mal, porque primero necesito dejar una buena impresión y no hacerlo mal, para que a partir de ahí nos respeten más como artistas y que empecemos a generar más espacios en lugares no convencionales para nosotros, porque nosotros nos presentamos generalmente en espacios nocturnos y 100% homosexuales.

”Pero en este momento estoy bastante emocionado y sorprendido porque la gente me está apoyando y eso no me lo esperaba. Creo que me fue bien e independientemente de que me acepten en el programa, yo siento que ya gané muchísimo”, explica.

Mario es un actor profesional que estudió Arte Escénico en la Universidad Nacional y creó a Tasha Redd hace seis años, cuando comenzaba a trabajar como cantante en bares josefinos. Un día, previo a un show le dijeron que había un vestido disponible que podía utilizar y él se animó a usarlo. La experiencia lo sorprendió y desde entonces comenzó a transformarse.

Eso sí, el joven, de 25 años, afirma que transformarse en una Drag Queen no es una tarea sencilla, pero “lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor, con mucho orgullo y con mucha responsabilidad”.

Mario Bolaños es un joven actor y transformista. (Allan Herrera/Captura Instagram)

Añade que si llegara a obtener un cupo en el programa, le gustaría poder intercambiar con Tasha algunas semanas, para que el público lo conozca a él y también a su personaje.

“Yo soy un hombre en mi vida cotidiana, tengo vida como hombre. La Drag Queen es parte de mi trabajo y un personaje que yo hice, porque yo soy actor y yo lo veo como un personaje más de mi carrera. Y me gustaría turnarlo en el programa, que conozcan ambas partes de mí”, finaliza.

La nueva temporada de Nace una estrella dará inicio el próximo 3 de setiembre.