Nick Bateman, famoso actor de Hollywood, elige un paraíso en Costa Rica para su escapada de lujo

Nick Bateman, famoso actor, modelo e influencer canadiense, está hospedado en el exclusivo golfo de Papagayo, en Costa Rica, junto con su esposa y sus dos hijos, en lo que describió como su “primer viaje familiar al país”.

La estrella compartió este lunes su emoción en redes sociales al escribir: “Our first family trip on our way to Costa Rica”, frase que en español significa “Nuestro primer viaje familiar rumbo a Costa Rica”. Con esas palabras dejó ver lo especial que es esta experiencia para él y su familia.

Bateman eligió uno de los resorts más lujosos de Papagayo, un sitio que destaca por sus playas de arena blanca, naturaleza exuberante y privacidad total, ideal para figuras públicas que buscan escapar del bullicio y relajarse.

Aunque ha preferido mantener un perfil bajo durante su estancia, ha publicado algunas imágenes en las que se le ve disfrutando del paraíso costarricense junto con su esposa Maria Corrigan y sus pequeños hijos.

Nick Bateman, nacido en Burlington, Canadá, es reconocido por su trayectoria en varias áreas. Antes de incursionar en el mundo del entretenimiento, fue campeón de artes marciales, especializado en karate y bo staff. Más adelante, triunfó como modelo internacional para marcas como Abercrombie & Fitch y Ralph Lauren, lo que impulsó su popularidad.

En el cine ha participado en películas como “Hobo with a Shotgun”, “Tapped Out” y “A Brush with Love”, aunque su mayor éxito ha sido como influencer en redes sociales, en las que acumula millones de seguidores que admiran su carisma, su faceta familiar y su amor por los perros.

Papagayo se ha convertido en uno de los destinos predilectos de las celebridades, y la visita de Bateman confirma una vez más el enorme atractivo de Costa Rica para quienes buscan lujo, naturaleza y descanso.

Nick Bateman está en Costa Rica (Instagram/Tomada de Instagram)