Maribel Guardia compartió un mensaje cargado de dolor en sus redes sociales

Maribel Guardia no olvidará nunca a su amado hijo Julián Figueroa. Instagram.

La actriz costarricense radicada en México, Maribel Guardia, usó sus redes sociales para contar cómo hace para sonreír en medio del dolor.

A la artista nacional la cuestionan mucho su comportamiento, tras la repentina muerte de su hijo, Julián Figueroa, el pasado 9 de abril.

A algunas personas les molesta que la ex Miss Costa Rica luzca radiante y feliz en las fotos y videos que publica en sus redes sociales.

Esta situación hizo que Guardia compartiera un mensaje para dejar en claro que sigue sufriendo por la muerte del cantante, pero que no se rinde ante el dolor.

“Una mujer fuerte es una que puede sonreír esta mañana como si no hubiera llorado anoche”, escribió en Instagram.

Maribel Guardia comparte fuerte mensaje en sus redes sociales

La publicación se llenó de comentarios polémicos y otros de apoyo por parte de colegas y amigos que le aseguraron que puede llevar el luto y seguir con su vida.

“Así es, mi hijo me da fuerzas, todos los días le pido que me ayude, pero tienes que aprender a vivir con este dolor, que se quedará conmigo hasta el día en que me vuelva a reunir con él. Mi niño está con Dios, algún día volveremos a estar juntos”, respondió en los comentarios.

También contó que los recuerdos lindos que tiene con Julián, su familia y el trabajo, la ayudan a seguir adelante todos los días.