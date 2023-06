Actor de “El señor de los cielos” contó las necesidades que pasó tras ser rechazado por ser gay

El reconocido actor colombiano Carlos Buelvas contó los momentos difíciles que ha tenido que vivir tras declarar su homosexualidad.

El actor de la exitosa serie “El Señor de los cielos”, aseguró que el papel de “Musaraña” llegó en el mejor momento de su vida, justo cuando estaba buscando nuevas oportunidades tras ser rechazado en Colombia.

“Ella (su representante) me decía: ‘El problema es que te ves muy gay. O sea, yo no sé qué hacer contigo. Los directores del casting me dicen ‘te pedí el protagonista y llegó aquí una mariposa’. Y así fueron muchas, muchas, muchas veces. Muchas veces que me dijeron que no”, recordó con nostalgia en una entrevista con RCN.

Tras probar suerte en México, la pandemia le volvió a complicar la vida y terminó viviendo casi como indigente en Estados Unidos.

“Yo estaba viviendo en el Bronx, en una habitación que yo rentaba, trabajaba de asistente de mesero en un restaurante y llegó un momento en que no tenía para pagar la renta del cuarto en el que vivía. Me tocó casi que de indigencia, en situación de calle”, agregó.

El actor dice que con el tiempo logró superar esa situación y conoció al hombre de su vida, con quien se casó hace algunos meses.