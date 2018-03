Estos Topos ‘millennials’ (acá tenemos de todo), recibimos varias alertas de gente del medio del espectáculo que se alegró mucho de ver el logro del músico. La sorpresa fue ver este martes un post –bastante cantinflesco, por cierto, como que se está poniendo de moda hablar incongruencias–, donde Quesada se manda con una perorata diciendo que mucha gente lo felicitó y que motivó a mucha gente y que todo bien y que por eso mejor no desmiente pero que no es verdad que obtuviera el bachillerato en estos días pero que sí lo obtuvo por madurez pero cuando tenía 22 y es que cómo no saben los que escriben aquí que él tiene seis años en México... El caso es que cierra con una reprimenda porque le preocupa que los periodistas “no leamos”.